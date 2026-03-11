21개 기관 재직자 2632명 인식 조사

이전 반대 74.8%…20·30대 반대 높아

공공기관 직원 3명 중 1명 '퇴사 고려'

정부가 추진하는 공공기관 2차 지방 이전이 현실화할 경우 재직자 3명 중 1명가량이 퇴사를 고려할 수 있다는 조사 결과가 나왔다. 특히 20~30대 등 젊은 층에서 이전에 대한 거부감이 높았다.

11일 서울 정동 프란치스코 교육회관에서 민주노총 공공운수노조 주최로 열린 2차 공공기관 지방이전 대상 기관 노동자 인식조사 결과 발표 기자회견이 열렸다.

공공운수노조는 11일 이 같은 내용을 담은 '2차 공공기관 지방 이전 대상 노동자 인식 조사' 결과를 공개했다. 이번 조사는 사회공공연구원에 의뢰해 지난달 2일부터 13일까지 진행됐으며, 지방 이전 대상인 21개 공공기관 재직자 2632명이 참여했다. 응답률은 47.5%였다.

조사 결과 공공기관 지방 이전 정책에 대한 반대 의견이 우세한 것으로 나타났다. 응답자의 74.8%가 이전 정책에 반대한다고 답했고, 이 가운데 57.7%는 '매우 부정적'이라고 응답했다. 다만 지역 균형발전의 필요성에는 과반인 55.7%가 공감하는 것으로 나타났다.

세대별 인식 차이도 뚜렷했다. 20대의 85.3%, 30대의 82.7%가 이전 정책에 반대한다고 답한 반면, 50대는 46.6%, 60세 이상은 50.9%로 상대적으로 낮았다.

이 같은 인식은 실제 퇴사 의향에서도 나타났다. 공공기관 이전이 이뤄질 경우 퇴사를 고려하겠다는 응답은 전체의 33.6%였다. 연령대별로 보면 20대는 48.9%, 30대는 39.4%가 퇴사를 고려하겠다고 답해 50대(17.3%)보다 크게 높았다.

근속 기간에 따른 차이도 있었다. 근속 5년 미만 직원은 10년 이상 재직자보다 퇴사를 고려할 가능성이 약 2.3배 높은 것으로 분석됐다.

재직자들이 꼽은 이전 시 주요 우려 요인으로는 배우자 등 가족의 직장 문제와 주거 문제, 자녀 양육 및 교육 문제 등이 지목됐다. 실제로 기관이 지방으로 이전하더라도 가족과 함께 이주하겠다는 응답은 7.7%에 그쳤다.

또 전체 응답자의 80.6%는 기관 이전이 자신의 삶의 질에 전반적으로 부정적인 영향을 미칠 것이라고 전망했다.

한편 정부는 공공기관의 수도권 집중을 완화하기 위해 2차 지방 이전 정책을 추진하고 있다. 앞서 2012년부터 2019년까지 진행된 1차 이전에서는 약 150개 공공기관이 지방으로 옮겼다. 정부는 이번 2차 이전에서 최대 350여 개 공공기관을 대상으로 이전을 검토하고 있으며, 2027년부터 이전을 시작한다는 계획이다.

