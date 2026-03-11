“수업이 곧 취업”… 동의대, 아이큐랩과 반도체 인재 키운다

기업 대표 직강 등 실무 중심



우수 이수자 채용 우대 혜택

동의대학교 RISE사업단(단장 김성희)이 전력반도체 전문기업 아이큐랩과 채용 연계 기업 교과목인 '필드클래스 아이큐랩'을 개설하고 이번 2026학년도 1학기부터 운영을 시작했다.

이 강좌는 산업체가 교육과정 설계부터 강의까지 직접 참여한 현장 밀착형 산학협력 모델로 3, 4학년 대상 자율교양으로 개설됐으며 아이큐랩 김권제 대표가 겸임교수로 참여해 강의를 진행한다.

강의는 전력반도체 R＆D, 공정 관리 등 실무 지식과 기업 현장 견학과 프로젝트 사례 발표 등이 커리큘럼에 포함돼 있으며 우수 수강생에게는 아이큐랩 지원 시 가산점과 우선 채용 등의 취업 혜택이 제공된다.

국내 최초로 8인치 탄화규소 전력반도체를 생산하는 아이큐랩은 최근 부산시 기장군으로 본사를 이전했으며, 총사업비 1000억원을 투입한 생산공장이 완공되면서 지역 청년 채용에 본격적으로 나서고 있다.

동의대 김성희 RISE 사업단장은 "이번 강좌는 교육과 취업이 직접 연계된 것이 호응을 얻으며 수강 신청 하루 만에 정원이 마감됐다"라며 "앞으로 기업이 원하는 실무 역량을 갖춘 맞춤형 인재 양성 체제를 더욱 공고히 하겠다"라고 말했다.

