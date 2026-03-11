경남 김해시 흥동 칠산교차로의 차량 사고 현장. 경남소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

차량 단독사고 후 차량에서 내린 운전자를 차로 치어 숨지게 한 50대 남성이 경찰에 불구속 입건됐다.

경남 김해서부경찰서와 경남소방본부에 따르면 지난 10일 오후 7시 30분께 김해시 흥동 칠산교차로 인근 도로를 달리던 승용차가 단독사고 수습 중이던 운전자와 차량을 들이받았다.

이 사고로 단독사고를 수습하던 60대 남성 A 씨가 크게 다쳐 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

해당 차량에 타고 있던 A 씨의 배우자 60대 여성 B 씨도 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

2차 사고를 낸 승용차 운전자 50대 남성 C 씨도 경상을 입어 이송됐다.

당시 A 씨는 차량을 몰다 가드레일을 들이받는 사고를 낸 후 하차해 차량 상태를 확인하다 변을 당한 것으로 조사됐다.

C 씨는 음주 또는 무면허 상태가 아닌 것으로 확인됐다.

경찰은 C 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 불구속 입건하고 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

