편의점 POS 화면 활용, 시민 대상 자살예방 인식개선 홍보

경남 양산시 정신건강복지센터는 3∼5월 자살 고위험 시기 집중관리 기간을 맞아, CU와 협력해 지역사회 생명존중 문화 확산을 위한 홍보영상 제작과 캠페인을 공동 전개한다.

이번 사업은 양산 지역 특성과 시민 생활 동선을 반영한 '지역 맞춤형 생명안전망 구축 사업'으로 시민 접근성이 높은 편의점을 거점으로 활용하고 양산시청 홍보팀 하진솔 주무관이 참여해 지역 밀착형 콘텐츠를 제작함으로써 타지역과 차별화된 실효성 중심의 캠페인 모델을 구현했다.

자살예방 인식 개선과 정신건강 상담 안내 메시지를 담은 홍보영상은 양산지역 CU 편의점 계산대(POS) 화면을 통해 송출돼 시민 누구나 자연스럽게 영상을 접할 수 있다.

양산시 정신건강복지센터는 "편의점은 청소년, 청년, 중장년층 등 다양한 연령층이 일상적으로 이용하는 공간이며 POS 화면 송출을 통해 위기 상황에서 도움을 받을 수 있는 상담 전화와 서비스 정보를 보다 효과적으로 알릴 수 있을 것"이라고 전했다.

민관 협력으로 추진 중인 'CU 투모로우' 사업은 지역사회 공헌과 사회적 가치 실현 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 받았으며, 양산시 정신건강복지센터는 앞으로도 지역 유관기관·민간기업과의 협력을 확대해 위기 예방 중심의 촘촘한 정신건강 안전망을 구축해 나갈 계획이라고 전했다.

