부울경 지역 학생·주민 대상 교육… 체험 등 통일교육 허브 역할

동의대학교(총장 한수환)가 동남권 통일 논의의 핵심 거점으로 비상한다.

동의대는 최근 통일부가 공모한 2026년 지역통일교육센터 공모사업에서 '경남통일교육센터' 운영기관에 최종 선정됐다.

지역통일교육센터는 지역 주민들의 통일문제에 대한 관심과 이해 제고, 교육 등을 위한 사회통일교육 거점기관으로 전국 10개 권역에 설치돼 있다.

동의대는 이번 선정으로 민간·정부·국제사회의 협력을 기반으로 한 '동의대학교 평화통일교육 모델'을 구축하고 부산·울산·경남 등 동남권 시민과 학생을 대상으로 평화통일 교육을 진행한다.

또 동남권 광역지자체와 교육청, 유관 기관·시민단체와 협력해 지역 주민을 위한 '시민대학'과 '통일 순회강좌', '평화·통일 체험학습' 등도 운영할 계획이다.

사업 책임자로 센터 사무처장을 맡은 행정학과 김태완 교수는 "한국의 평화통일 의지와 정책, 역량을 동남권 지역은 물론 국제사회에도 알려, 올바른 평화통일의 공감과 지지를 확산하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.

