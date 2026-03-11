‘우정·관계’ 테마 영화 3편 상영… 주민참여형 이벤트도 마련

한국수력원자력 한울원자력본부(본부장 이세용)는 지역주민을 대상으로 3월 17일, 18일 양일간 한울에너지팜 대강당(300석)과 소강당(80석)에서 3월 '한울다누림무비데이'를 시행한다.


3월에는 우정·관계를 주제로 '우리의 하루'·'소울메이트'·'비긴어게인'을 상영한다.

각 작품은 삶의 다양한 순간 속에서 이어지는 우정·관계의 의미를 돌아보게 하는 이야기를 담고 있어 관객들에게 잔잔한 공감과 여운을 전할 것으로 기대된다.

영화 관람의 즐거움을 더하기 위해 스탬프 미션과 관람객 대상 이벤트도 마련했다. 관람객들은 영화 관람과 함께 다양한 프로그램을 즐길 수 있을 것으로 보인다.

상영 일정 등 자세한 내용은 한울본부 홈페이지 공지 게시판과 인스타그램에서 확인할 수 있으며, 기타 문의는 한울본부 홍보부로 하면 된다.

한울다누림무비데이 3월 포스터.

한울다누림무비데이 3월 포스터.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
