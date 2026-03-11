이종욱 의원실 "해외 전체 미수금의 70% 차지"

"정부, 전쟁 장기화 대비해 지원 대책 강화해야"

미국과 이란 간 전쟁이 11일째 계속되는 가운데 한국 기업이 중동 지역에서 건설 공사를 수행하고도 못 받은 '장기 미수금'이 지난해 기준 약 5000억원인 것으로 나타났다. 이는 해외 전체 장기 미수금의 70%에 육박한다.

11일 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 간사인 이종욱 의원이 국토교통부에서 받은 자료에 따르면, 지난해 6월 말 기준 한국 기업이 해외에서 건설 공사를 하고 1년 이상 대금을 받지 못한 장기 미수금은 약 4억9492만 달러(약 7283억원)이다.

장기 미수금은 전체의 69%인 3억439만달러가 중동 및 인근 지역에서 발생했다. 중동 주요 국가별 미수금은 이라크가 2억7544만달러에 달했다. 또 ▲이란 3339만달러 ▲리비아 2382만달러 ▲바레인 623만달러 ▲요르단 265만달러 등의 순이었다.

이란의 경우 한 정유공장 개선 공사에서 약 1297만달러의 장기 미수금이 발생했으며, 현지 국영 건설회사가 발주한 정유시설 증설 프로젝트에서도 1085만 달러의 미수금이 남은 것으로 나타났다.

특히 이들 장기 미수금 중 42%인 2억1003만달러는 5년 이상 받지 못하고 있는 '악성 미수금'인 것으로 분석됐다.

국토부는 발주처와 시공사 간 의견 차이로 일어난 분쟁과 발주처의 재원 부족 등을 미수금 발생 원인으로 분석했다.

업계에서는 미국과 이란 간 전쟁이 길어질 경우 공사비 미회수는 물론 현재 중동 일대에서 진행 중인 공사의 지연은 물론 국내 건설사들의 최대 시장인 중동 지역의 신규 발주 중단 장기화할 수 있다는 우려가 커지고 있다.

이 의원은 "해외 건설사업은 국가 간 정치·외교 상황에 따라 대금 회수 리스크가 커질 수 있는 만큼 정부 차원의 체계적인 관리와 대응이 필요하다"며 "중동 정세 불안이 장기화할 가능성에 대비해 우리 기업의 미수금 관리와 회수 지원 대책을 강화해야 한다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



