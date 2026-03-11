공간·건축 부문 '본상'

롯데건설이 아시아 최대 국제 디자인 공모전인 '아시아 디자인 프라이즈 2026'에서 공간·건축 부문 본상(위너·Winner) 2건을 받았다고 11일 밝혔다.

아시아 디자인 프라이즈는 2016년 창설된 국제 디자인 어워드로, 31개국에서 1500여개 작품이 출품된다. 산업, 공간·건축, 커뮤니케이션 분야에서 심미성·독창성·기술성·지속가능성 등을 종합 평가한다.

서울 강서구 'VL르웨스트' 내 선큰 정원 '르웨스트 ROCK(樂) 가든' 모습. 롯데건설

수상작은 서울 강서구 마곡동 시니어 레지던스 'VL르웨스트'의 선큰 정원과 강원 원주시 반곡동 '원주 롯데캐슬 시그니처'의 ESG 테마 어린이놀이터다.

선큰 정원 '르웨스트 ROCK(樂) 가든'은 실버 세대의 장수와 건강을 주제로, 수목과 암석을 재해석한 원형 조형물을 중심으로 휴게·산책·전망이 가능한 다목적 공간을 조성했다.

어린이놀이터 '지구 지킴이(EARTH SAVER)'는 리사이클링, 멸종위기종, 수분 매개자 등 환경 가치를 놀이 테마로 구현하고, 기후적응 조경시설과 학습용 QR코드를 접목해 환경 교육 기능까지 갖춘 점이 높은 평가를 받았다.

강원 원주시 '원주 롯데캐슬 시그니처' 단지 내 '북금곰을 구해줘' ESG 테마 놀이터. 롯데건설

롯데건설 디자인연구소 관계자는 "이번 수상은 롯데건설이 전 생애주기에 걸쳐 최고의 가치를 선사하는 '라이프타임 밸류 크리에이터(Lifetime Value Creator)'로서, 실버 세대부터 어린이까지 전 세대를 고려한 조경 디자인이 국제무대에서도 인정받은 결과"라고 말했다.

롯데건설은 2022년 선보인 조경 브랜드 '그린바이그루브(GREEN X GROOVE)'로 세계 3대 디자인 어워드인 'iF 디자인 어워드 2023' 본상, '2025 대한민국 조경대상' 산림청장상 등을 수상한 바 있다. 성수4지구를 비롯한 향후 수주 단지에도 해당 조경 브랜드를 적용할 계획이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



