10개 금융기관 MOU 체결

'더 리치 파이낸스' 파트너십 제공

DL이앤씨가 '압구정5구역 재건축사업'의 안정적인 자금조달과 고품질 자산 서비스를 제공하고자 10개 금융기관과 금융 업무협약(MOU)을 체결했다.

DL이앤씨는 지난 10일 5대 시중은행(KB국민은행·신한은행·하나은행·우리은행·NH농협은행과 5대 증권사(KB증권·NH투자증권·삼성증권·한국투자증권·키움증권) 등 총 10개의 금융기관과 '압구정5구역을 위한 하이엔드 금융 업무협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

박창용 DL이앤씨 주택사업본부 수주관리실장(오른쪽)이 천병주 하나은행 종로영업본부 지역대표가 '압구정5구역을 위한 하이엔드 금융 업무협약(MOU)'을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. DL이앤씨 제공

이번 협약을 통해 압구정5구역 조합원을 대상으로 고품질 금융 솔루션 '더 리치 파이낸스' 파트너십을 제공할 계획이다. 더 리치 파이낸스는 국내 최정상급 금융기관의 프라이빗 뱅킹(PB) 서비스와 연계해 자산 관리부터 세무 컨설팅, 상속 및 증여 자문을 제공하는 조합원 전용 통합 금융 패키지다.

협약에 참여한 10개 금융기관은 압구정5구역의 향후 자산 가치와 DL이앤씨의 재무 건전성(신용등급 AA-), 업계 최저 수준의 부채비율(84%)을 높게 평가해 협약에 참여했다고 DL이앤씨는 설명했다. 압구정5구역은 향후 금리 변동성 등 대외 리스크 속에서도 안정적인 자금 조달 라인을 확보하게 됐다. 조합원은 국내 최고 수준의 조건으로 금융 서비스를 이용할 수 있게 될 전망이다.

DL이앤씨 관계자는 "업계 최고 수준인 DL이앤씨의 재무 안정성과 국내 최상위 금융기관의 자본력을 결합해 조합원에게 하이엔드 금융 솔루션을 선사할 것"이라며 "DL이앤씨는 다른 건설사들과 달리 압구정 내에서는 압구정5구역 입찰에만 집중해 이곳을 위한 최고의 사업 조건을 지속적으로 선보일 예정"이라고 설명했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



