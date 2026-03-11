공인중개사가 주거안심매니저 역할

계약 현장 동행에 이용자 86.6% 만족

서울시가 2022년부터 운영하는 '1인 가구 전·월세 안심 계약 도움 서비스'의 누적 이용자 수가 1만명을 돌파했다.

전월세안심계약도움서비스 제공 모습. 서울시 제공.

11일 서울시에 따르면 '1인 가구 전·월세 안심 계약 도움 서비스'는 지난해 12월 말 기준 누적 인원 1만218명에게 총 1만5659건의 맞춤형 지원을 제공했다. 이 서비스는 부동산 정보에 취약한 1인 가구에 전문성을 갖춘 주거 안심 매니저가 무료로 주거지 탐색부터 주거정책 안내 등을 제공하고, 집 보기나 계약 시 동행까지 해주는 서비스다. 2022년 7월 5개 자치구에서 시작해 2023년 25개 전 자치구로 확대됐다.

서비스 주된 이용자는 20~30대 청년층(8725명 85%)으로 이 중 여성 비율은 72%에 달했다. 처음 독립하는 청년들과 안전한 주거지 탐색을 원하는 여성들이 해당 서비스를 유용하게 이용하고 있는 것으로 파악된다.

주로 이용하는 서비스는 계약 상담이 59.8%로 가장 많았고 주거지 탐색 지원(14.8%), 집 보기 동행(14.6%), 정책안내(10.8%) 순으로 나타났다.

지난해 이용자를 대상으로 실시한 만족도 조사에 따르면 서비스 만족도는 86.6%였으며, 응답자의 92.5%가 서비스를 지인에게 추천하겠다고 답했다.

이 서비스는 공인중개사 자격증을 보유한 주거 안심 매니저에 의해서 제공된다. 현재 25개 자치구에 86명의 주거 안심 매니저가 활동하고 있으며 이들은 단순 상담을 넘어 전입 예정지의 시세 확인, 불법 건축물 여부, 계약 당일 현장 동행까지 전 과정을 지원하고 있다.

서울시는 올해 사회초년생과 중장년, 어르신 등의 디지털 취약계층을 위한 맞춤형 현장 홍보를 강화하고, 온오프라인의 다채널 활용 홍보, 대학가 등 찾아가는 상담소 운영 등 홍보를 강화해 보다 많은 시민이 해당 서비스를 활용할 수 있도록 할 계획이다.

또한 한국공인중개사협회의 협조를 통해 전문성을 갖춘 주거 안심 매니저를 지속해서 확보하고, 향후 주거안심매니저와 담당 공무원을 대상으로 직무교육을 실시해 역량을 강화해 나갈 계획이다.

서비스는 1인 가구(독립 예정자 포함)에 제공되며 서울시 1인 가구 포털이나 해당 자치구에 문의해서 사전 예약을 하면 된다. 서비스 정기 운영시간은 매주 월, 목요일이고 직장인 등을 위해 사전 협의 시 평일 야간 및 토요일 상담도 지원한다.

윤종장 서울시 복지실장은 "지난 4년간의 성과는 1인가구가 겪는 주거 불안 문제를 행정이 함께 해결하려 노력한 결과"라며 "앞으로도 전세사기 예방은 물론, 서울에 거주하는 1인가구 누구나 안심하고 이용할 수 있도록 서비스를 더욱 고도화해 나가겠다"라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr



