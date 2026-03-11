학생 아이디어 실제 비즈니스 연결하는 리빙랩 형태 창업 플랫폼 운영

동명대학교(총장 이상천)가 교내에 창업 실험 플랫폼 '팝업스퀘어'를 열고 학생 창업 지원에 나섰다.

동명대는 학생들의 참신한 아이디어를 실전 비즈니스로 연결하기 위한 창업 혁신 공간 '팝업스퀘어(POP-UP Square)'를 본격 가동한다.

동명대는 지난 9일 교내 학생복지관 앞 야외무대에서 주요 관계자들이 참석한 가운데 팝업스퀘어 개소식을 개최했다. 이날 행사는 경과보고와 개회사, 주요 내빈 축사에 이어 공식 개소를 알리는 테이프 커팅과 전시 관람 순으로 진행됐다.

'아이디어가 현실이 되는 열린 실험 공간'을 슬로건으로 내건 팝업스퀘어는 학생과 예비 창업자들이 자신의 아이디어를 실제 콘텐츠로 구현하고 대중에게 선보일 수 있는 창업 거점으로 운영된다.

특히 단순한 이론 교육을 넘어 실제 비즈니스 모델을 시장에서 직접 시험해 볼 수 있는 리빙랩(Living Lab) 형태의 실험 공간이라는 점이 특징이다.

이상천 총장은 축사를 통해 "실패를 두려워하지 않는 도전이 내일의 혁신이 될 것"이라며 "대학은 학생들의 가장 든든한 조력자로서 팝업스퀘어가 지역사회와 호흡하고 상생하는 성공 모델로 자리 잡을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

창업지원단 노성여 단장은 "창업을 꿈꾸는 이들이 실패에 대한 부담 없이 비즈니스 모델을 마음껏 시험할 수 있는 장이 될 것"이라며 "다양한 창업 모델을 지속적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.

