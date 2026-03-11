도요타그룹 이어 20.5조원으로 첫 2위

영업이익률 최상위…美 관세 타격 방어

현대자동차그룹이 지난해 처음으로 영업이익 기준 완성차 업계 2위에 올랐다. 독일 폭스바겐그룹은 현대차에 밀려 3위로 내려앉았다. 미국 행정부의 관세 리스크를 적극적으로 대응한 영향으로 풀이된다.

11일 업계에 따르면 현대차그룹(현대차·기아·제네시스)은 지난해 매출 300조3954억원, 영업이익 20조5460억원을 기록했다. 이는 영업이익 기준 글로벌 완성차업체 중 일본 토요타그룹에 이어 두 번째로 높은 수치다.

토요타그룹은 지난해 매출 50조4508억엔(471조2000억원), 영업이익 4조3128억엔(40조200억원)으로 글로벌 완성차업체 중 가장 많은 영업이익을 기록했다. 도요타의 실적은 2024회계연도 4분기와 2025회계연도 1∼3분기를 합친 값이다.

같은 기간 폭스바겐그룹의 매출은 3219억유로(551조9000억원)으로 현대차그룹보다 높았지만, 영업이익은 89억유로(15조3000억원)를 기록하는 데 그쳤다. 현대차그룹은 연간 영업이익 기준으로 처음 폭스바겐그룹을 제쳤다.

제너럴모터스(GM)는 지난해 매출 1850억달러(272조2000억원), 조정 후 영업이익 127억달러(18조7000억원)를 기록했다. 스텔란티스는 8억4000만유로(1조4000억원)의 적자를 나타냈다.

현대차그룹은 또 다른 수익성 지표인 영업이익률에서도 최상위권을 유지했다. 현대차그룹은 8.6%의 영업이익률을 기록한 토요타그룹에 이어 합산 6.8%의 영업이익률을 기록했다. 이는 폭스바겐그룹(2.8%) 등 다른 경쟁업체의 영업이익률을 2배 이상 뛰어넘는 수치다.

업계에서는 현대차그룹이 견조한 수익성을 기록한 배경으로 '미국 관세 리스크 방어'를 꼽는다. 폭스바겐그룹은 미국 관세와 중국에서의 부진을 이유로 영업이익이 전년 대비 53.5% 급감했다. 이를 보면 현대차그룹은 미국 관세 충격을 현지생산 물량 증가 등으로 잘 방어했다는 평가가 나온다.

또 현대차그룹은 앞서 미국 자동차 관세가 15%로 인하됐던 도요타그룹보다 더 낮은 관세 비용을 부담한 것으로 나타났다. 현대차그룹이 부담한 관세 비용은 총 7조2000억원(현대차 4조1000억원·기아 3조1000억원)으로, 도요타는 지난해 총 1조2000억엔(11조2000억원)의 관세 비용을 부담했다.

한편, 현대차그룹은 지난해 전 세계 시장에서 727만대를 판매하며, 토요타그룹(1132만대), 폭스바겐그룹(898만대)에 이어 판매량 3위를 유지했다. 4위와 5위는 각각 GM(618만대), 스텔란티스(548만대) 순으로 집계됐다.

