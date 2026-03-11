경기도 '평생교육이용권' 접수…최대 35만원 포인트 지원
불러오는 중...닫기
경기도와 경기도평생교육진흥원이 이달 31일까지 '경기도 평생교육이용권' 신청자를 모집한다.
평생교육이용권은 평생교육 강좌 수강료와 교재비에 사용할 수 있도록 1인당 35만원의 지원금(카드 포인트)을 지급하는 사업이다.
1차 모집 분야는 ▲일반(19세 이상 기초생활수급자·차상위계층) ▲AI·디지털(30세 이상) ▲노인(65세 이상) ▲장애인(19세 이상) 4개 유형이다. 19세 이상 성인 총 1만8821명을 지원한다.
AI·디지털, 노인, 장애인 이용권은 소득과 상관없이 신청할 수 있다.
경기도청
일반·AI디지털·노인이용권은 경기도 평생교육이용권 누리집(lllcard.kr/gyeonggi)에서, 장애인이용권은 정부24(혜택알리미) 누리집(gov.kr) 또는 시군 방문을 통해 신청할 수 있다.
평생교육이용권 포인트는 NH농협카드(채움)에 지급되며, 평생교육이용권 사용기관으로 등록된 기관에서 자격증, 어학, 인문학, 인공지능·디지털, 창업 등 다양한 분야의 교육 강의를 듣고, 교재를 구매하는 데 사용할 수 있다.
평생교육시설, 평생직업교육학원, 평생학습관 등 등록기관 목록은 경기도 평생교육이용권 누리집에서 확인이 가능하다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스집 사려고 주담대 신청했는데 날벼락…중동發 금리...
홍성덕 경기도 평생교육과장은 "평생교육이용권은 도민 누구나 배움의 기회를 넓히도록 돕는 제도"라며 "더 많은 도민이 학습을 통해 삶의 변화를 체감하도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>