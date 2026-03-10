위드마크 공식 적용해 음주량 추궁

‘술타기’ 의혹은 부인

음주운전 사고를 내고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡(62) 씨가 사고 나흘 만인 10일 경찰에 출석해 조사를 받았다. 이씨는 음주운전 사실은 인정하면서도 사고 후 도주 혐의에 대해서는 사고 자체를 인지하지 못했다며 일부 부인한 것으로 알려졌다.

서울 강남경찰서는 10일 오후 2시경 이 씨를 도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의 피의자 신분으로 소환했다. 약 4시간 동안 진행된 조사에서 경찰은 이 씨가 사고를 내고 현장을 떠난 경위와 정확한 음주량 등을 집중적으로 추궁했다.

오후 6시 16분경 조사를 마치고 나온 이 씨는 취재진 앞에서 "잘못된 행동으로 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다"며 "사실대로 다 말씀드렸고 법적 절차에 성실히 따르겠다"고 고개를 숙였다. 다만 사고 직후 도주한 이유에 대해서는 "사고를 인지하지 못했다"고 답하며 말을 아꼈다.

이씨는 지난 6일 오후 11시경 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 자신의 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받고 현장을 이탈했다. 경찰은 사고 약 3시간 뒤 지인의 집에서 이 씨를 검거했으며 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 파악됐다.

당초 혐의를 부인했던 이 씨는 사고 이튿날 변호인을 통해 "소주 4잔을 마시고 차를 몰았다"며 음주운전 사실을 시인했다. 경찰은 이씨가 사고 당일 여러 술자리에 참석한 정황을 토대로 '위드마크(Widmark) 공식'을 활용해 사고 당시의 정확한 혈중알코올농도를 산출하고 있다. 이씨 측은 음주 수치 측정을 방해하기 위해 추가로 술을 마시는 이른바 '술타기' 의혹에 대해서는 부인한 것으로 전해졌다.

