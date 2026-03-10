한국 C조 2위 통과 8강서 D조 1위 격돌

소토, 게레로, 타티스, 아쿠냐 등 스타 출전

8강 승리 시 4강전 미국과 격돌 유력

이제는 토너먼트다. 패배는 곧 탈락을 의미한다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 호주와 경기에서 7-2로 승리, 극적으로 8강에 올랐다. 한국은 11일 미국 플로리다주 마이애미로 이동, 한국시간으로 14일 오전 7시 30분 D조 1위와 4강 진출을 다툰다.

D조에서는 도미니카공화국, 베네수엘라, 이스라엘, 네덜란드, 니카라과가 경쟁하고 있다. 10일 오전 현재 도미니카공화국이 3승, 베네수엘라 2승으로 8강행을 확정했다. 두 나라 가운데 어느 쪽이 1위가 될 것인지는 현지시간 11일 야간 경기로 열리는 두 나라 맞대결을 통해 정해진다.

한국의 WBC 8강전 상대는 메이저리그 최고의 타자인 후안 소토가 있는 도미니카공화국이 유력하다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

8강 상대가 만만치 않다. 메이저리그(MLB) 슈퍼스타들이 대거 포진한 팀이다. 도미니카공화국에는 블라디미르 게레로 주니어(토론토 블루제이스), 후안 소토(뉴욕 메츠), 페르난도 타티스 주니어(샌디에이고 파드리스) 등 MLB에서도 정상급 기량을 가진 타자들이 즐비하다. 조별리그에서 니카라과에 12-3, 네덜란드에 12-1, 이스라엘에 10-1 등 매 경기 10점 이상을 뽑았다.

베네수엘라도 강하다. 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스), 루이스 아라에스(샌프란시스코 자이언츠), 윌슨 콘트레라스(세인트루이스 카디널스) 등 빅리그에서 주전으로 뛰는 선수들로 라인업을 채우고 있다.

도미니카공화국 또는 베네수엘라를 꺾고 4강에 오르면 B조 1위로 예상되는 미국이 기다리고 있다. 미국은 애런 저지(뉴욕 양키스), 브라이스 하퍼, 카일 슈워버(이상 필라델피아 필리스) 등 월드스타들이 모인 우승 후보다. 한국이 기적 같은 8강 진출의 여세를 몰아 결승까지 오른다면 2009년처럼 일본과 대회 우승컵을 놓고 격돌할 수도 있다.

