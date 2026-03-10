올해 10월 준공 목표… 지역 생활문화 중심지 기대



수영·농구·배드민턴·도서관·건강생활지원센터 조성

나동연 경남 양산시장은 2026년 10월 사송복합커뮤니티 준공을 앞두고 공사 진행 상황과 시설 현황 현장점검을 실시했다.

사송복합커뮤니티 현장점검을 실시하고 있는 나동연 양산시장(왼쪽).

양산시는 동면 사송리 1163번지 일원에 실내체육관(농구장 1면, 배드민턴장 4면 공용)과 실내수영장, 공공도서관, 서부건강생활지원센터 등을 포함한 사송복합커뮤니티를 조성하고 있으며, 지난해 1월 착공 후 현재 골조공사를 완료하고 현재 마무리 공사가 한창이다.

해당 시설은 사송신도시 내 유일한 공공 복합편의시설로, 주민들의 건강 증진과 생활문화 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

사송복합커뮤니티는 2020년 생활체육시설 확충지원사업 선정을 시작으로, 2022년 중앙투자심사 통과, 2023년 설계공모 시행과 실시설계 완료를 거쳐 본격적인 사업에 착수했으며 현재 2026년 10월 준공을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중이다.

총 부지면적 1만 5000㎡ 중 8790.69㎡를 활용해 지하 1층·지상 2층, 연면적 6180.31㎡ 규모로 조성되며 국비 50억원, 도비 42억원, 시비 400억원 등 총사업비 492억원이 투입된다.

건물 1층에는 25m 5레인 규모의 수영장과 유아풀, 어린이 자료실, 어린이 건강체험관, 건강증진실이, 2층에는 실내체육관(농구장 1면, 배드민턴장 4면 공용), 공공도서관(일반자료실, 독서동아리실, 다목적교육실), 보건교육실, 상담실, 주민참여실 등이 들어설 예정이다.

나동연 시장은 사송복합커뮤니티가 개관하면 사송지역 주민들의 건강 증진과 체육문화 활동의 중심 거점으로서 큰 역할을 할 것으로 기대된다고 밝히면서, 사전 준비를 철저히 해 사업이 차질 없이 준공·운영될 수 있도록 최선의 노력을 당부했다.

