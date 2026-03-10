노란봉투법 시행 첫날...건설노조, 97개 건설사에 교섭 요구 공문

민주노총 건설노조 5만여명

원청 건설사에 교섭 요구

내달 본격 협상 계획

'노란봉투법' 시행 첫날 국내 최대 규모의 건설노조인 민주노총 전국건설노동조합이 원청 건설사들을 상대로 단체교섭을 요구하는 공문을 보낸 것으로 확인됐다.

건설노조 원청 건설사에 '교섭 요구'

10일 건설노조에 따르면 한화건설·GS건설·삼성물산을 제외한 현대건설, 대우건설, 롯데건설, 포스코이앤씨 등 97개 건설사에 이날 오전 일제히 단체교섭을 요구하는 공문을 발송했다. 건설노조 관계자는 "건설 부문과 플랜트 부문 등 업종별 부문이 따로 존재하는 3개 건설사는 고용노동부에 교섭단위 분리신청을 진행했고, 나머지 건설사에 대해서는 교섭을 요청하는 절차를 밟게 된다"고 말했다.

민주노총 건설노조는 인원수로 따지면 국내 최대 규모의 건설 노조다. 목수, 철근공, 타설공을 비롯해 덤프트럭 조종사, 레미콘 조종사, 타워크레인 조종사 등 대부분 아파트 관련 건설 현장 인력들이 속해있으며 조합원은 총 5만여명에 달한다.

노동조합 및 노동관계조정법 제2·3조를 개정한 이른바 '노란봉투법'이 시행되면서 원청 건설사를 상대로 하도급업체 노동자들의 교섭 요구가 본격화되는 모양새다. 건설노조 측은 공문 발송 이후 건설 현장에 교섭 요구 사실에 대한 공고문 부착, 노조원 확인 등 관련 절차를 거쳐 4월 중 원청 건설사 100곳에 대한 교섭을 진행한다는 계획을 갖고 있다.

원청에 대한 교섭이 시작되면 이들은 공휴일 유급수당 지급, 적정 하도급 대금 보장 등을 요구할 계획이다. 또 건설노동자의 안전과 관련 공사현장에서 근로자의 작업중지권 요구도 핵심의제로 가져간다는 계획이다.

건설사들 노무사 고용…대응 '분주'

건설사는 민주노총의 교섭 요구에 당혹스러워하는 분위기다. 한 대형건설사 관계자는 "표면적으로는 근로자의 안전보장을 이야기하지만, 민주노총의 가장 큰 요구사항은 조합원들을 현장에 얼마나 많이 집어넣느냐는 것"이라며 "건설경기가 안 좋아지면서 현장이 많이 줄었기 때문에 채용을 얼마나 하느냐를 걸고넘어질 것"이라고 예측했다.

주요 건설사들은 노무·법무법인과 자문 계약을 맺고 노란봉투법 대응체계 등을 준비하고 있다. 노조의 파업 등 쟁의행위가 공사 지연, 공사비 증가 등으로 이어지면 경영상 부담이 상당하기 때문이다. 한 중견 건설사 관계자는 "새로 노무사를 고용하고 노무 조직을 강화해 대응책을 마련하고 있다"고 말했다.

향후 각 회사나 사업장별로 어떤 내용의 요청이 오갈지 예단하기는 어렵다. 중견·중소 건설사는 물론 상대적으로 노무 대응 역량을 잘 갖춘 대형 건설사에서도 향후 제대로 대응할 수 있을지 선뜻 자신하지 못하는 기류다. 노조에서 주장하는 안전관리나 휴식권 문제의 경우 원청인 건설사가 책임 당사자가 될 가능성이 있는데, 이미 일정 부분 원청 차원에서 챙기고 있어 첨예한 사안으로 번질 가능성을 낮을 것으로 업계에서는 내다본다. 다만 수당이나 하도급 대금 등 비용증가로 이어질 수밖에 없는 사안에 대해선 이견 조율이 쉽지 않을 것으로 예상된다.

대한건설협회 관계자는 "일선 현장에 어떤 영향을 끼칠지 예상하기는 어렵다"면서도 "이 법이 사내하청이나 불법파견 등에 초점이 맞춰진 점을 고려하면 건설업종은 상대적으로 마찰이 적을 가능성도 있다"고 말했다. 이어 "건설사마다 수십 개 현장마다 원·하청 구조를 갖춘 데다 공종별로 다양한 전문업종이 연결돼 있어 결국 시행 후 소통하면서 지원책이나 대응책을 강구해 나갈 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



