지난해 11월 이후 3개월 연속 하락

2024년 3월 이후 가장 낮은 수치

지난달 민간 아파트 1순위 경쟁률이 23개월 만에 가장 낮은 수준을 나타냈다.

10일 분양평가 전문회사 리얼하우스가 한국부동산원 청약홈 데이터를 분석한 결과에 따르면 지난 2월 전국 1순위 일반공급 물량 1497가구에 4537명의 청약자가 몰려 평균 3대 1의 청약 경쟁률을 기록했다.

지난해 11월 7.5대 1, 12월 6.2대 1, 올해 1월 4.1대 1에 이어 3개월 연속 하락세를 보인 것이다. 분양된 11개 단지 중 5개 단지는 1순위 1대 1 미만으로 나타났다.

전국 민간 아파트 1순위 청약 경쟁률은 2024년 3월(2.3대 1) 이후 1년 11개월 만에 가장 낮은 수치다. 지난달에는 설 연휴가 낀 데다, 작년 10·15 부동산 안정화 대책에서 발표된 고강도 대출 규제에 의한 금융 비용 부담으로 선별적 청약 수요가 이어진 것으로 풀이된다.

지역별로 보면 청약 수요는 수도권에 집중됐다. 2월 전체 접수 4537건 중 경기·인천에 4306건이 몰렸다. 비수도권 전체 접수는 231건으로 집계됐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr



