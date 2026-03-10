시니어클럽 등 지역 기관과 협력 방안 논의… 안정적 취업 지원 강화

국가보훈부 대구지방보훈청(청장 김종술) 제대군인지원센터는 시니어 제대군인의 일자리 창출을 위해 10일 대구 지역 관련 기관을 대상으로 간담회를 개최했다.

대구지방보훈청이 시니어 제대군인 일자리 창출 간담회를 갖고 있다. 대구지방보훈청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회에는 관내 시니어클럽 등 시니어 일자리 관련 기관 관계자들이 참석해 시니어 제대군인 취업지원의 필요성에 공감하고, 정보 공유와 협력 강화 방안에 대해 논의했다.

양귀진 제대군인지원센터장은 "이번 간담회를 통해 시니어 제대군인이 사회에 복귀한 이후에도 안정적인 일자리를 통해 삶을 이어갈 수 있도록 많은 관심과 협조를 부탁드린다"고 말했다.

제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기 복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍 개최, 전문 위탁교육, 전직지원금과 직업능력개발 교육비 지원 등 다양한 프로그램을 운영하며 전역 군인의 원활한 사회 복귀와 전직을 지원하고 있다.

관련 문의는 제대군인지원센터 또는 제대군인지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



