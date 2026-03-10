공공 마이데이터 활용해 보금자리론 상품 구성 추천… 금리 위험 비교 기능도 제공

복잡한 대출 비교의 시대가 저문다.

한국주택금융공사(사장 김경환)는 국민이 합리적인 주택금융 상품을 선택할 수 있도록 지원하기 위해 고객별 맞춤형 모기지 추천 서비스를 개시한다.

이번 서비스는 인공지능 기반 '대국민 맞춤형 AI 플랫폼'을 통해 처음 제공되는 것으로, 공공 마이데이터와 스크래핑 데이터를 분석해 보금자리론 이용을 희망하는 고객에게 최적의 상품 구성을 추천한다.

추천 과정에서는 금리 수준, 월 상환 부담, 대출 한도 등 고객의 우선순위를 반영한다.

Advertisement

또 이용자의 의사결정을 돕기 위해 인공지능 기술을 활용해 금리 변동 위험 감내 수준 등을 분석하고, 보금자리론 고정금리와 시중은행 주택담보대출 변동금리를 비교·진단하는 기능도 제공한다.

AD

이 서비스는 공사 누리집 인터넷 금융서비스와 '스마트주택금융' 애플리케이션을 통해 이용할 수 있으며, 별도의 서류 제출 없이 로그인만으로 간편하게 사용할 수 있다.

김경환 한국주택금융공사 사장은 "이번 서비스는 인공지능 전환 시대에 맞춰 국민이 보다 편리하게 보금자리론을 이용할 수 있도록 돕기 위해 마련했다"며 "대국민 맞춤형 AI 플랫폼을 고도화해 다양한 주택금융 서비스를 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>