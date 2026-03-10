젤리도 얼려 먹는 시대… ‘얼먹젤리’ 유행에 치아는 비상

달콤한 유행 뒤에 숨은 치아 균열 위험.

최근 두바이 쫀득 쿠키 트렌드에 이어, 젤리를 얼려 먹는 이른바 '얼먹젤리'가 SNS를 중심으로 빠르게 확산되고 있다.

구입한 젤리를 바로 섭취하는 대신 냉동해 먹거나, 사이다·요거트 등에 젤리를 넣어 함께 얼리는 등 다양한 레시피가 공유되며 하나의 소비문화로 자리 잡는 모습이다.

이는 기존 제조사의 섭취 방법을 따르기보다 소비자가 스스로 새로운 방식으로 변형해 즐기는 '모디슈머(Modisumer, Modify+Consumer)' 소비 트렌드의 사례로 볼 수 있다.

다양한 맛과 쫀득한 식감, 알록달록하고 귀여운 모양으로 사랑받아온 젤리는 얼렸을 때 겉은 단단하고 속은 쫀득한 대비 식감을 형성하며, 깨물 때 느껴지는 아삭하고 바삭한 파열음이 더해져 색다른 감각적 경험을 제공한다. 특유의 바삭 소리는 ASMR 콘텐츠로 재생산되며 온라인상에서 확산의 원동력으로 작용하고 있다.

여기에 다채로운 색감과 모양, 맛의 차이까지 더해지면서 시각적·청각적 만족감을 동시에 자극하는 점 또한 인기 요인으로 꼽힌다.

그러나 얼려 먹는 방식인 만큼 치아 건강에는 몇 가지 주의가 필요하다. 얼려 단단하게 굳은 젤리는 일반 젤리보다 더 강한 저작력을 요구하며, 씹는 과정에서 순간적인 충격이 치아에 가해질 수 있다.

이로 인해 치아에 미세 균열이 발생하거나, 충치 치료를 받은 치아와 레진·크라운 등 보철물이 있는 경우 파절 또는 탈락 위험이 높아질 수 있다. 특히 어금니는 저작 압력이 집중되는 부위로 반복적으로 강한 자극이 가해질 경우 상대적으로 취약할 수 있다.

또 단단한 식감을 반복적으로 깨무는 행동은 눈에 띄는 파절이 없더라도 법랑질 표면에 미세 손상을 축적시킬 가능성이 있다. 이러한 손상은 장기적으로 치아 구조를 약화시키고 시린 증상으로 이어질 수 있다는 점에서 주의가 필요하다.

아울러 젤리는 기본적으로 당 함량이 높은 식품이다. 얼먹젤리 형태로 섭취하면 입 안에서 녹는 시간이 길어지면서 당이 치아 표면에 머무는 시간 또한 증가할 수 있다. 이는 구강 내 세균의 산 생성 시간을 늘려 충치 발생 위험을 높이는 요인이 된다. 더불어 사이다와 같은 탄산음료와 함께 얼려 섭취할 경우 산성 환경이 더해지면서 법랑질의 탈회 가능성까지 증가할 수 있다.

대동병원 치과 장지현 과장(통합치의학과 전문의)은 "유행하는 디저트를 즐기는 것 자체가 문제는 아니지만, 치아 건강에 미칠 수 있는 영향을 인지하고 현명하게 선택하는 태도가 중요하다"라며 "치아 건강을 고려해 섭취 횟수를 조절하고, 섭취 후에는 물로 헹궈 구강 내 당과 산을 줄여준 뒤 약 30분 정도 경과 후 칫솔질을 하는 등 관리가 병행돼야 한다"라고 말했다.

이어 "치아에 시린 증상이 나타나는 경우, 씹을 때 통증이 지속되는 경우, 치아 표면이 거칠거나 금이 간 듯한 이물감이 느껴지는 등 평소와 다른 증상이 나타나면 치과에 내원해 정확한 검진을 받아보는 것이 바람직하다"라며 "초기 단계에서 발견하면 간단한 보존적 치료나 관리만으로도 충분히 호전을 기대할 수 있다"라고 덧붙였다.

