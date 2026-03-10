GS건설, 사내 GPU 활용 자체 AI 도구 개발

GS건설은 사내 그래픽처리장치(GPU)를 활용한 자체 인공지능(AI) 도구 'AI 랩' 개발에 성공했다고 10일 밝혔다.

AI 랩은 회사가 소유한 '사내 GPU'가 활용됐다. 기술 유출 등의 보안 걱정 없이 사내에서 자유롭게 공유가 가능한 것이 특징이며, 자체 보유한 GPU를 활용함으로써 활용하면 할수록 AI를 활용한 정보들이 축적됨으로써, 기술 내재화를 이루는 효과가 있다.

또 사내에서 AI를 활용한 사례들이 대부분 문서를 활용한 점에 착안, 지적재산권이 있는 도면 같은 자료들도 자유롭게 입력할 수 있도록 기능을 단순화했다.

GS건설은 "AI 활용은 단순한 기술이 아닌, 업무 혁신을 위한 전략적 선택"이라며 "직원들이 AI를 자유롭게 활용하고, 그 경험을 공유할 수 있는 문화를 적극적으로 만들어 갈 것"이라고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



