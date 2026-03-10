정부, 우선매수권 가지고 있어

사재기·담합 2000건 집중 조사

더불어민주당 중동사태 경제대응 태스크포스(TF) 간사인 안도걸 의원이 10일 1차 회의 직후 기자들과 만나 "외국 정유사가 국내 비축기지에 686만 배럴 (원유를) 가지고 있는데 이를 우리 정부가 필요에 의해 사용할 수 있는 권한을 행사해 비축물량을 확보하는 조치를 추진키로 했다"고 밝혔다.

국내 비축기지 물량 활용 절차를 두고 허성무 민주당 의원은 "처음 계약할 때 우선매수권을 행사할 수 있도록 명시돼 있다"고 설명했다. 오기형 민주당 의원은 활용 시점에 대해 "전체 공급물량 흐름을 보면서 할 것"이라며 "플랜 A·B·C를 점검하는 차원"이라고 했다.

수입 다변화를 통한 원유 및 액화천연가스(LNG) 수급 안정 조치도 진행하고 있다. 안 의원은 "아랍에미리트(UAE)로부터 600만 배럴의 원유 도입을 확정했고 추가적인 물량 확보도 하기로 했다"고 말했다. 그러면서 "해외 운송비가 급등하고 중동 외 지역의 (운송비) 차액을 지원해 달라는 의견이 있었다"면서 "정부가 의견을 받아서 검토 중에 있다"고 덧붙였다.

정부는 주유소 담합 조사와 유가 최고가격제 같은 기름값 안정을 비롯한 물가 안정 조치도 시행할 계획이다. 안 의원은 "시세에 편승하는 석유 가격 상승을 원천 차단하기 위해 석유류 최고가격제를 도입기로 했다"며 "이는 30여년 만의 비상조치로 조만간 시행이 결정될 것"이라고 했다.

안 의원은 "(원유) 사재기·담합 등에 대한 2000개의 케이스를 집중 조사했고 적발 시 합당하고 엄중한 제재를 할 것"이라고 덧붙였다.

