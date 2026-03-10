문체부·관광공사, 최대 5년간 국비 지원

광역 협력 '권역형 DMO' 첫 도입

문화체육관광부와 한국관광공사는 10일 지역 관광 거버넌스를 구축하고 지속가능한 관광 발전을 이끌 '지역관광추진조직(DMO·Destination Management & Marketing Organization)'을 새로 선정했다고 밝혔다.

한국관광공사 사옥 전경 AD 원본보기 아이콘

DMO는 주민과 관광업계, 지방자치단체가 협의체를 구성해 지역 관광 정책과 마케팅을 함께 추진하는 조직이다. 지역 주도의 관광 전략을 마련하고 지속가능한 관광 생태계를 조성하기 위한 사업이다.

올해 신규로 선정된 기초 DMO는 ▲서천문화관광재단 ▲영암문화관광재단 등 2곳이다. 3년차 지원 대상은 ▲김제농촌활력센터 ▲영덕문화관광재단 등 2곳이 선정됐다. 여기에 기존 지원이 연장된 6곳을 포함해 올해 총 10개 기초 DMO가 운영된다.

선정된 조직은 사업 단계에 따라 연간 1억~2억 원의 국비를 지원받으며, 최대 5년간 사업을 추진할 수 있다. 다만 최초 선정 후 2년간 지원을 받은 뒤 3년차에는 재공모를 통해 계속 지원 여부가 결정된다.

올해는 2개 이상 지자체가 협력해 광역 관광 현안을 해결하는 '권역형 DMO'도 처음 도입됐다. 권역형 DMO에는 ▲평창·횡성·강릉·동해를 KTX 교통축으로 연결하는 평창군관광협의회 ▲옥천·보은·영동을 웰니스 관광벨트로 묶는 충북문화재단이 선정됐다. 두 기관은 올해 각각 4억 원을 지원받아 지역 간 관광 협력 사업을 추진할 예정이다.

공사는 DMO의 자립 기반을 강화하기 위해 공사 주요 사업과 연계한 홍보·마케팅을 지원하고, 관광 콘텐츠 개발과 수익 창출 모델 구축도 함께 추진할 계획이다.

정선희 한국관광공사 지역개발실장은 "관광을 통한 지역 활성화와 균형성장의 중요성이 커지고 있다"며 "선정된 DMO들이 지역 경제에 활력을 불어넣는 성공 사례로 자리 잡을 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



