[포토] 트럼프 종전 임박 발언에 유가 안정 '코스피 매수 사이드카'
도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 임박 발언에 유가가 안정되며 코스피 지수도 장 초반 급반등에 매수 사이드카가 발동된 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 24.7원 내린 1470.8원에 거래를 시작했으며, 서부텍사스유는 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다.

한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도 버틴 기름값의 비밀 [르포] 한국 300원 오를 때 일본은 30원 올랐다…전쟁에도...
