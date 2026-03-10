초기 증상 거의 없는 만성콩팥병



정기적 검진… 콩팥 건강 지켜야

3월 12일은 '세계 콩팥의 날'이다.

콩팥의 중요성을 널리 알리기 위해 세계신장학회와 국제신장재단연맹이 지난 2006년 공동 발의해 매년 3월 둘째 주 목요일을 '세계 콩팥의 날'로 지정했다.

대한신장학회는 '세계 콩팥의 날' 지정 20주년을 맞아 일반 국민에게 콩팥 건강의 중요성을 알리고 올바른 의학 정보를 전달하기 위한 대국민 캠페인을 전개하고 유튜브 라이브 방송과 오프라인 토크 콘서트를 진행한다.

몸속 '정수기'라는 별명을 가진 콩팥은 성인 주먹 크기로 등 쪽에 위치한 강낭콩 모양의 기관이다. 신장이라고도 불리는 콩팥은 체내에서 발생하는 노폐물을 거르고 제거하는 역할을 한다. 또 콩팥은 혈압 유지, 빈혈 교정·칼슘과 인 대사에 중요한 여러 가지 호르몬을 생산하고 활성화시키는 내분비 기능을 가지고 있다. 신장은 그 기능이 심하게 저하되거나 소실되면 생명을 유지하기 어렵다.

정상인의 경우 콩팥에서 여과되는 하루 혈액량은 180L에 이르지만, 대부분은 재흡수 되고 실제로 배설되는 소변량은 1∼2L에 불과하다. 배설되는 양이 많은 차이를 보이는 것은 인체에서 필요한 수분과 영양분들은 대부분 재흡수 되고 배설이 필요한 물질은 분비가 돼 최종적으로 소변이 만들어지기 때문이다.

콩팥이 제 기능을 하지 못하는 대표적인 질환으로 만성 신부전으로 알려진 만성콩팥병을 꼽을 수 있다. 신부전이라는 것은 신장 기능이 상실된 상태를 통칭하여 이르는 말로 진행 상태에 따라 급성과 만성으로 구분한다. 만성콩팥병은 소변으로 알부민이 배설되거나 지속적인 혈뇨가 관찰되는 등 콩팥 손상의 분명한 증거가 있거나 사구체 여과율이 60 미만으로 감소한 상태가 3개월 이상 지속되는 경우를 의미한다.

원인으로는 만성 신우염이 가장 많지만, 최근에는 당뇨병·고혈압 등이 원인으로 작용하는 경우도 증가하는 추세다. 만성 신우염과 당뇨병, 고혈압을 포함하면 만성콩팥병 원인의 약 80% 정도를 차지하는 것으로 알려져 있다.

만성콩팥병 환자는 초기 증상이 거의 없다. 대부분 소변에 단백뇨나 혈뇨가 보이면서 혈압이 서서히 올라가고 식욕이 저하되는 경우가 있지만 이런 증상은 그냥 지나치게 되는 경우가 많다. 병이 진행되면서 수면장애, 집중력 감소, 피로감과 무기력증, 아침에 눈 주위가 푸석하고 발과 발목에 부종이 생기기도 한다. 빈혈 때문에 피부가 창백해지며 가려움증, 식욕부진, 오심·구토와 영양장애도 심해질 수도 있다.

콩팥 질환은 어느 정도 진행을 해도 별다른 증상이나 이상 증세가 없는 경우가 많지만, 평소 피로감을 잘 느끼고 기운이 없으며 집중력과 식욕이 떨어지고 밤에 쥐가 잘 나고 발과 발목이 잘 붓기도 하는 등 증상이 있다면 검사를 받아볼 필요가 있다. 특히 소변에 피가 섞여 나오거나 커피색 소변 또는 거품이 많은 소변을 보는 등의 증상이 나타나면 콩팥 기능의 장애를 의심해 보아야 한다.

콩팥 기능 이상을 진단하기 위해서는 먼저 환자의 혈압을 측정하고 소변검사에서 지속적인 단백뇨가 있는지를 확인하며 콩팥 기능을 나타내는 피검사를 시행하게 된다. 일시적으로 장애가 온 경우도 있기 때문에 만성 여부를 확인하기 위해서는 통상 3개월 이상에 걸쳐 단백뇨나 혈뇨가 지속되거나 저하된 콩팥 기능이 회복되는지를 관찰할 필요가 있다.

만성콩팥병은 콩팥의 손상 정도와 기능의 감소 정도에 따라 5단계로 나눠진다. 초기에 잘 관리하지 않으면 증상이 악화돼 결국은 혈액투석이나 콩팥 이식과 같은 신대체요법을 시행해야 한다.

혈액투석은 콩팥 기능을 대신하는 신대체요법이다. 콩팥 기능이 15% 이하로 떨어진 말기 콩팥병 환자들이 노폐물·수분을 제대로 제거하지 못하는 콩팥을 대신해 특수한 관을 통해 체외에서 인공적인 장치로 혈액을 여과해 노폐물을 거른 후 다시 체내로 주입하여 신체 내의 전해질 균형을 유지하며 과잉의 수분을 제거한다. 보통 1회 4시간 정도가 소요되며 주 3회 시행하게 되며 환자의 상태에 따라서 시간과 횟수를 조절하기도 한다.

콩팥병 환자는 식이요법이 중요하며 신장 기능이 저하될수록 나트륨, 칼륨, 인, 단백질의 섭취를 제한해야 한다. 물은 콩팥병 초기에는 탈수를 막기 위해 충분히 섭취하는 것이 좋지만 콩팥병이 진행되면서 소변량이 감소해 수분 배설이 어려워지면 섭취를 제한해야 한다.

울산엘리야병원 인공신장센터 정경민 과장(내과 전문의)은 "콩팥 질환의 경우 뚜렷한 자각증상이 거의 없기 때문에 병이 상당히 진행된 이후에서야 병원을 찾게 되는 경우도 많다"라며 "이유 없는 피로감과 찾아오는 가벼운 증상에도 가볍게 넘기지 말고 병원을 찾아 진단받고 항상 자신의 몸 상태를 확인할 필요가 있다"라고 조언한다.

만성콩팥병 예방을 위해서는 혈압과 혈당을 정기적으로 측정하고 고혈압, 당뇨병이 있다면 꾸준히 치료해야 한다. 하루 나트륨 2g 이하로 저염 식이를 하며 꾸준한 운동과 정상 체중 유지를 하도록 한다. 담배는 반드시 끊고 가능한 한 금주를 하는 것이 좋다.

울산엘리야병원 인공신장센터는 지난 2월 지하 1층 확장 이전 공사를 마무리하고 오는 4월부터 전문의 2인 체제를 가동하는 한편 최신식 시설과 총 28병상의 투석 장비를 운영하는 등 치료 환경을 크게 개선했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



