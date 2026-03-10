제작사 "다른 작품 참고하거나 접한 적 없다"

1200만 관객 돌파를 눈앞에 둔 영화 '왕과 사는 남자'가 표절 의혹에 휩싸였다. 주요 설정과 이야기 구조가 과거 작성된 드라마 대본과 유사하다는 주장이 제기된 것인데, 제작사 측은 "기획이나 제작 과정에서 다른 작품을 참고하거나 접한 적이 없다"고 반박했다.

영화 '왕과 사는 남자' 스틸컷. 쇼박스 AD 원본보기 아이콘

9일 MBN에 따르면 2019년 세상을 떠난 연극배우 엄모씨의 유족은 '왕과 사는 남자'의 시나리오 출처를 알려달라는 취지의 내용증명서를 영화 제작사 측에 보냈다. 엄씨는 엄흥도의 31대손으로 2000년대 드라마 제작을 염두에 두고 '엄흥도'의 초고를 작성한 것으로 전해졌다. 당시 시나리오를 방송사에 전달했지만 실제 제작으로 이어지진 못했다.

"단종·엄흥도 관계 설정 등 7가지 유사"

유족 측이 지적한 유사 항목은 총 7가지다. ▲단종이 엄흥도의 권유로 식사하며 만족을 표하는 장면 ▲엄흥도가 음식 담당 주민에게 단종의 말을 대신 전달하는 전개 ▲단종이 음식을 거부하다 마음을 여는 과정 ▲낭떠러지에서 투신하려는 단종을 엄흥도가 구조하는 설정 ▲엄흥도의 아들이 관아에 압송되는 전개 ▲역사적 사실과 달리 단종의 궁녀를 '매화'라는 단일 인물로 합친 점 ▲실제 삼남이었던 엄흥도의 자녀를 외아들로 각색한 점 등이다.

유족 측은 원작자가 엄씨로 확인될 경우 작품에 그의 이름을 올릴 것을 요구하며 제작사에 시나리오 창작 경위와 자료 출처에 대한 해명을 요청하는 내용증명을 보낸 것으로 전해졌다.

제작사 "참고한 적 없다" 반박

제작사 측은 표절 의혹을 전면 부인했다. 제작사 측은 해당 영화에는 분명한 원안자가 존재한다"며 "기획과 제작 과정에서 문제로 지목된 작품을 참고하거나 접한 사실이 전혀 없다"고 반박했다.

영화 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종의 이야기를 그린 작품이다. 지난달 4일 개봉해 9일 기준 누적 관객 수 1150만명을 기록 중이다. 이는 1100만 관객 달성에 각각 36일, 40일이 걸렸던 '서울의 봄'(2023)과 '파묘'(2024)보다 빠르고 직전 1000만 영화인 '범죄도시4'와 같은 흥행 속도다.

