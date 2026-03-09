최근 '모텔 연쇄 사망' 사건에서 경찰이 챗GPT 대화 내역을 증거로 사용한 것으로 알려지면서 AI와 대화를 나눈 내용이 범죄의 증거로 얼마나 인정될 수 있을지 법조의 관심이 쏠리고 있다. AI에 물어본 질문들이 얼마나 당사자의 의도를 입증하는지에 대해서는 앞으로 법정에서 쟁점이 될 전망이다.

챗GPT에 살인 관련 내용 질문

2월 12일 서울 강북경찰서는 '모텔 연쇄 사망' 사건과 관련해 약물이 든 음료를 건네 남성 2명을 숨지게 한 혐의를 받는 20대 여성 A 씨를 구속 송치했다. 이후 경찰은 2월 22일 A 씨에게 적용된 혐의를 상해치사에서 살인으로 변경했고, 3월 4일에는 A 씨를 사이코패스로 판명했다고 밝혔다. A 씨는 챗GPT에 '수면제와 술을 같이 먹으면 어떤가', '얼마나 함께 먹으면 위험한가', '죽을 수도 있나' 등의 질문을 입력한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 법률신문과의 통화에서 "약물의 종류와 치사량, 사망 경위, 피의자의 행위 태양 등 여러 정황을 종합해 혐의를 변경했다"며 "챗GPT 대화 기록도 살인 혐의로 변경한 증거 중 하나로 사용했다"고 말했다.

미국에서도 AI 대화 기록이 정황 증거로 활용됐다. 미국 CBS뉴스에 따르면 2025년 10월, 샬럿-메클렌버그 경찰서는 미국 노스캐롤라이나주의 한 학교 상담사를 다른 사람의 음료에 독극물을 타려 한 살인미수 혐의로 체포했다. 경찰은 그가 챗GPT를 이용해 '사망에 이를 수 있는 약물 조합(독극물)'을 검색하고 실제로 구매한 증거를 확보했다고 밝혔다.

Advertisement

ABC뉴스에 따르면, 미국 법무부는 2025년 10월 우버 운전사로 일하던 린더크네히트를 로스앤젤러스에서 12명의 목숨을 앗아간 산불 화재를 일으킨 혐의로 체포했다. 검찰 관계자는 그가 범행 전 챗GPT에 '디스토피아적 도시가 불타버리는 모습을 보여주는 듯한 이미지를 만들어줘'라고 요청한 증거를 들며, "그가 챗GPT에 정말 우려스러운 이미지들을 올리는 모습을 보면, 몇 달 전부터 그의 사고방식을 어느 정도 엿볼 수 있었다"고 말했다.

AI 대화 기록, 디지털 포렌식 복원

이처럼 수사기관이 범행의 고의성을 입증하는 증거로 활용하기 위해 디지털 포렌식을 통해 피의자의 AI 대화 기록을 복원·확인하는 사례가 빈번해지고 있다. 검사 출신인 이태훈(변호사시험 4회) 법무법인 YK 변호사는 "수사기관은 AI와의 대화기록에서 미필적 고의를 입증할 수 있다고 보기 때문에 AI 대화 기록을 확인하는 경우는 더 늘어날 것"이라고 말했다.

한 대형로펌 형사팀 소속 변호사도 "경찰 조사에 입회했을 때 AI 대화 내역을 근거로 질의하는 경우가 잦다"고 말했다.

증거능력과 증명력 구별해야

전문가들은 그러나 AI 대화 기록의 증거능력과 증명력을 구별해 신중히 평가해야 한다고 말한다.

이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수는 "AI 대화 기록은 간접 증거로서 의미를 가질 수 있지만, 그 자체만으로 범행의 객관적 사실관계를 직접 증명하는 자료로 사용하기에는 한계가 있다"고 말했다.

강민구(사법연수원 14기) 법무법인 도울 대표변호사 역시 "기록이 적법하게 수집됐더라도 그 법적 성격은 기본적으로 피의자의 사전 진술에 가까워 전문법칙의 적용 대상이 될 수 있다"고 말했다.

디지털 포렌식의 한계

AI 대화 기록은 대부분 클라우드 서버에 저장된다는 점에서 원본 확보도 문제다. 검사 출신이자 한국인공지능법학회 부회장을 지낸 구태언(24기) 법무법인 린 변호사는 "AI 대화 기록의 원본 확보가 향후 핵심 쟁점이 될 수 있다"고 내다봤다. 그는 "원본이 오픈AI 등 해외 서버에 저장돼 있는 경우 수사 초기 단계에서 데이터 보존 조치를 취하지 않으면 서비스 해지나 계정 삭제로 원본 로그가 소실될 위험도 있다. 때문에 기존 수사 준칙에 수사관의 주의 의무 사항으로 관련 내용을 포함시키는 방안도 검토할 필요가 있다"고 말했다.

AI 와의 대화 기록을 삭제했을 경우 디지털 포렌식을 하더라도 복원에 한계가 있다. 검사장 출신 변호사는 "데이터 자체는 서버에 저장되고 이를 읽어오는 과정에서 기기에 데이터가 남는 것이므로 삭제됐을 경우 모든 내용이 100% 복원되지는 않는다"고 설명했다.

전유형 한국디지털포렌식센터 이사는 "SSD 메모리의 특성상 삭제된 대화 기록은 복원이 안 된다"고 설명했다.

수사기관의 포렌식 과정에서 혐의와 무관한 정보까지 수집될 수 있다는 디지털 프라이버시 침해 우려도 제기되나, 카카오톡 포렌식 등과 유사하게 수사 목적에 부합하는 기록만을 골라내는 '선별적 압수'를 원칙으로 활용되고 있는 것으로 전해졌다.

AD

신나영 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>