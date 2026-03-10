전국 아파트 분양전망지수 1.8P 하락

서울 6.5P 내려 수도권 중 가장 큰 폭 하락

"강남 3구 중심 다주택자 매물 증가"

"매수자 관망세 이어진 영향"

서울 아파트 단지 모습. 연합뉴스

3월 수도권을 비롯한 전국 아파트 분양전망지수가 소폭 하락한 것으로 나타났다. 다주택자 양도소득세 중과 유예가 종료돼 매물이 늘고 매수자들의 관망세가 이어진 결과라는 설명이다.

10일 주택산업연구원 주택사업자를 대상으로 설문 조사한 결과 이달 전국 아파트 분양전망지수는 전월 대비 1.8포인트 하락한 96.3으로 집계됐다. 같은 기간 수도권 지수는 2.2포인트 내린 102.6으로, 비수도권은 1.6포인트 하락한 95.0으로 나타났다. 분양전망지수는 주택 사업자를 대상으로 분양을 앞두고 있거나 분양 중이 단지 여건을 조사해 수치화한 지표다. 지수가 100을 넘으면 분양 전망이 긍정적이라는 것을, 100 미만이면 그 반대를 의미한다.

수도권에서는 서울이 6.5포인트 하락한 105.4를 기록했다. 인천도 3.4포인트 하락한 96.6으로 전망됐는데 반면 경기는 3.3포인트 상승한 105.9로 집계됐다.

주산연은 "수도권 중 서울이 6.5포인트로 가장 큰 폭으로 하락했는데, 이는 오는 5월9일 다주택자 양도세 중과 유예 종료가 확정되면서 강남3구를 중심으로 다주택자 매물이 증가하고 매수자들의 관망세가 이어진 영향으로 보인다"고 설명했다.

이어 "다만 경기도는 소폭 상승 전망됐는데 최근 다주택자와 고가주택에 대한 세제 강화 움직임과 15억원 이상 대출 규제 강화로 15억원 이하 주택이 많은 경기 지역의 거래가 늘어나고 집값 상승 추세가 이어지고 있는 데 따른 영향"이라고 했다.

비수도권에서는 경남이 6.2포인트 오른 100.0으로 전망됐다. 충남과 경북도 각각 5.4포인트 4.7포인트 상승할 것으로 예측됐다. 반면 전남 9.0포인트, 세종 7.1포인트, 제주 5.8포인트, 대전 5.6포인트 하락할 것으로 예측됐다. 대구(100.0), 울산(105.9), 강원(91.7)은 전월과 동일했다.

주산연은 "비수도권에서는 분양가가 지속적으로 상승하고 있음에도 지역 주택 가격이 정체되면서 청약 수요가 위축된 영향이 복합적으로 작용했다"라며 "다만 공급 감소가 지속될 경우 향후 주택 가격 상승 압력으로 이어질 가능성이 높은 만큼, 분양시장 회복과 주택 공급기반 확충을 위한 정책적 지원이 필요한 상황으로 판단된다"고 했다.

한편, 분양 가격 전망지수는 2.1포인트 하락한 107.6으로, 분양물량 전망지수 3.1포인트 내린 95.5로 집계됐다. 미분양물량 전망지수는 6.4포인트 하락한 86.8로 나타났다.

주산연은 "착공 물량 감소로 건설 원자재 수요가 줄어들면서 분양가격 상승세가 다소 둔화된 영향으로 보인다"라며 "분양물량 전망지수 하락은 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 매수 심리가 위축되면서 사업자들이 분양 일정을 조정하거나 관망하는 움직임이 반영된 것으로 풀이된다"고 전했다.

그러면서 "미분양물량 전망지수는 지난해 민간 아파트 신규 분양이 11만6000호로 전년 대비 23.8% 감소해 2016년 이후 최저치를 기록하는 등 신규 공급이 크게 줄어든 가운데 입주 물량 감소에 따른 전세가격 상승 등이 일부 지역에서 미분양 물량 해소에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 인식이 반영된 것으로 보인다"고 덧붙였다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr



