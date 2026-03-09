[속보]코스피 8%대 급락, 서킷브레이커 발동…20분간 거래정지
코스닥도 매도사이드카
중동발 지정학 리스크 확산에 한국 증시가 9일 급락세다. 공포 매물이 쏟아지면서 코스피 거래가 일시 중단되는 서킷브레이커가 발동됐다. 코스피 지수가 전 거래일대비 8% 급락한 상태가 1분간 지속될 때 발동되는 조치다. 여기에 코스닥 또한 코스피에 이어 매도사이드카가 발동됐다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
