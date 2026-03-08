WBC C조 조별리그 3차전 대만에 4-5 패배

호주 2승 1패, 대만 2승 2패, 한국 1승 2패

호주 이기면 세 팀 동률, 최소 실점률 계산

머리가 복잡하다. 우려가 현실이 됐다.

결국 대만에 발목이 잡히며 경우의 수를 따져야 하는 상황까지 처했다. 류지현 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 8일 일본 도쿄돔에서 열린 대만과의 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전에서 4-5로 졌다. 9회까지 4-4로 승부를 가리지 못했고, 10회 연장 승부치기 무사 1·3루에서 대만의 장군위에게 스퀴즈 번트 결승점을 내줬다.

한국은 이번 조별리그에서 체코(11-4 승)에 승리를 거둔 이후 일본(6-8 패), 대만에 지면서 1승 2패를 기록했다. 2연패 뒤 2연승을 거둔 대만, 이날 일본에 3-4로 져 2승 1패를 기록 중인 호주와 8강 진출을 다투게 됐다. C조 1위는 3승을 거둔 일본이다. 호주 2위, 대만 3위, 한국 4위, 체코(3패)가 5위다. 일본은 8강 토너먼트에 올랐고, 체코는 본선 진출에 실패했다.

한국과 호주는 9일 오후 7시 같은 장소에서 C조 조별리그 4차전을 벌인다. 한국은 아직 희망이 있다. 호주를 상대로 5점 차 이상, 2실점 이하의 승리를 거두면 미국행 비행기에 탑승할 수 있다.

한국이 호주와 맞대결에서 이기면 한국, 호주, 대만이 2승 2패가 된다. WBC 규정에 따르면, 8강 토너먼트는 각 조 승률 상위 2개 팀이 진출한다. 승률 동률이 나올 경우엔 맞대결 전적으로 가린다. 한국이 호주를 꺾는다면, 한국과 호주, 대만은 서로가 물려있는 상태가 된다. 맞대결 전적으로 2라운드 진출 팀을 가릴 수 없다.

이 경우 허용 실점을 아웃카운트로 나누는 '최소 실점률'로 진출 팀을 따진다. 이때 실점 및 아웃카운트는 동률 팀끼리 맞대결 경기만 계산한다. 대만은 한국과 호주전에서 18이닝 7실점, 한국은 대만전에서 10이닝 5실점, 호주는 대만전에서 9이닝 무실점을 기록했다.

한국이 대만, 호주를 제치고 2라운드에 올라가기 위해선 호주전 9이닝 경기를 기준으로 5점 차 이상 승리가 필요하다. 다만 호주에 3점 이상 실점 시 대만에 실점률이 뒤진다. 즉, 한국 대표팀이 호주와 9이닝 경기에서 5점 차 이상, 2실점 이하로 승리하면 2라운드에 진출할 수 있다.

