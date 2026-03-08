밀라노-코르티나 동계패럴림픽 여자 12.5㎞ 좌식 정상

한국 여자 선수 첫 동계패럴림픽 금…원정 대회 첫 금메달

이재명 대통령은 8일 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽' 바이애슬론 여자 12.5㎞ 좌식 종목에서 금메달을 딴 김윤지 선수에 "대한민국 스포츠 역사에 새로운 이정표를 세웠다"며 축하의 뜻을 전했다.

8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결승에서 한국 김윤지가 결승선을 통과한 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 대통령은 이날 페이스북 메시지에서 "2018 평창 동계패럴림픽 이후 8년 만에 값진 메달 소식이 전해졌다"며 "김윤지 선수의 우승은 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 대한민국 바이애슬론 사상 첫 금메달이자, 한국 여성 선수로서 동계패럴림픽 개인 종목에서 거둔 최초의 금메달"이라고 평가했다. 이어 "첫 패럴림픽 출전에서 거둔 성과이기에 앞으로의 행보가 더욱 기대된다"며 남은 종목 선전도 응원했다.

김윤지는 이날 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 대회 여자 12.5㎞ 좌식 경기에서 38분00초1을 기록해 정상에 올랐다. 독일의 아냐 비커를 12초8 차로 제쳤고, 미국의 켄달 그레치는 36초 차로 따돌렸다. 이로써 김윤지는 한국 여자 선수로는 처음으로 동계패럴림픽 금메달을 따냈고, 2018년 평창 대회 신의현 이후 8년 만에 한국 선수단에 동계패럴림픽 금메달을 안겼다. 동시에 역대 원정 동계패럴림픽 첫 금메달이라는 기록도 썼다.

이번 금메달은 김윤지 개인에게도, 한국 장애인 스포츠 전체에도 상징성이 크다. 김윤지는 전날 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 7.5㎞에서 첫 사격 실수 여파로 4위에 머물렀지만, 하루 만에 아쉬움을 털고 금빛 레이스를 펼쳤다. 주행에서 강점을 보인 김윤지는 네 차례 사격에서도 막판 집중력을 끌어올리며 승부를 뒤집었다.

2006년생인 김윤지는 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키를 병행해온 선수다. 재활을 위해 수영을 시작한 뒤 선수의 길에 들어섰고, 2020년 노르딕스키에 입문한 뒤 빠르게 성장해 2022년 처음 태극마크를 달았다. 패럴림픽을 앞두고 월드컵 무대에서도 경쟁력을 입증한 김윤지는 이번 대회 바이애슬론과 크로스컨트리 스키에 출전하며 추가 메달 도전을 이어간다.

이 대통령은 "김윤지 선수의 레이스는 아직 끝나지 않았다"며 "남은 네 개 종목에서도 멋진 경기를 펼칠 김윤지 선수를 국민과 함께 끝까지 응원하겠다"고 밝혔다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



