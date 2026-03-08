약물 간이 검사 거부해 체포

약물 출처·종류 등 조사 중

서울 용산에서 약물을 복용하고 운전한 혐의(도로교통법상 약물운전)로 벤틀리 운전자 30대 남성 A씨가 입건됐다.

8일 연합뉴스에 따르면 서울 용산경찰서는 A씨가 지난달 28일 오전 3시 15분께 약물에 취한 채 서울 용산구 한강로3가 일대에서 운전한 혐의로 입건했다. 당시 경찰은 '차선을 제대로 못 맞춘 채 가다 서기를 반복하는 차가 있다'는 신고를 받고 출동했다. A씨는 음주 상태는 아니었지만, 경찰의 현장 약물 간이 검사를 완강히 거부했고 현장에서 체포됐다.

경찰은 현장 조사를 통해 차 안에서 액상 담배와 유사한 형태의 약물 키트를 발견했다. 이 약물의 출처와 금지된 마약류인지 등을 조사하고 있다.

이번 사건은 특히 최근 논란이 된 '반포대교 포르쉐 추락' 사건 사흘 만에 발생한 점이 더욱 눈길을 끈다. 지난달 25일 오후 8시 45분께 약물을 투약한 상태에서 포르쉐를 몰다 반포대교에서 추락 사고를 낸 30대 여성 운전자 B씨가 체포됐다. 이 사고로 포르쉐에 부딪힌 벤츠 운전자 40대 남성이 다쳐 병원으로 이송됐다.

이 여성의 차량에서는 프로포폴 주사제와 진정 마취용 약물, 일회용 주사기 등이 다량 발견됐다. B씨는 경찰 조사에서 약물을 투약하고 운전했다며 혐의를 인정했다. 서울 용산경찰서는 지난 6일 마약류관리법 위반 혐의로 B씨를 구속 송치했다. 또 B씨에게 약물을 건넸다고 자수한 30대 여성 C씨에 대해서도 수사가 이뤄지고 있다. C씨는 병원 마케팅 대행업체 대표인 B씨와 업무상 교류가 있던 병원 직원으로 알려졌다.

한편 경찰청에 따르면 지난해 8월~올해 1월 마약류 사범 6648명이 경찰에 검거됐다. 경찰은 올해 상반기에도 마약류 관련 집중 단속을 이어갈 방침이다.

구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



