장애인 스포츠의 '간판스타' 김윤지(19·BDH파라스)가 한국 여자 선수로는 처음으로 동계 패럴림픽 금메달을 차지했다.

김윤지가 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계패럴림픽 파라바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 결선에서 금메달을 차지한 뒤 기뻐하고 있다. 테세로= 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김윤지는 8일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 바이애슬론 여자 스프린트 좌식 12.5㎞ 경기에서 38분00초1의 기록으로 아냐 비커(독일)를 제치고 금메달을 목에 걸었다.

이로써 김윤지는 동계 패럴림픽 역사상 한국 여자 선수 최초로 개인 종목 금메달을 따내는 이정표를 세웠다. 이번 금메달은 2018년 평창 대회에서 신의현(크로스컨트리)이 따낸 이후 8년 만에 나온 금메달이자 한국 선수단의 역대 원정 동계 패럴림픽 첫 금메달이기도 하다.

크로스컨트리 스키와 사격이 결합된 바이애슬론 개인 12.5㎞ 경기는 총 네 차례 사격을 실시하며, 표적을 맞히지 못할 때마다 기록에 1분이 추가된다. 김윤지는 첫 사격에서 5발을 모두 명중시키며 선두로 나섰지만 두 번째 사격에서 2발을 놓치며 한때 5위로 밀려났다. 그러나 반환점인 6.6㎞ 지점을 4위로 통과하며 다시 추격에 나섰다. 세 번째 사격에서 다시 5발을 모두 맞혀 3위로 올라선 김윤지는 마지막 사격에서도 '퍼펙트 사격'을 선보이며 선두를 탈환했다. 이후 끝까지 힘을 짜내 질주한 김윤지는 경쟁자들의 기록을 합산한 결과 최종 1위에 올랐다.

금메달이 확정된 순간 김윤지는 두 팔을 번쩍 들어 올리며 생애 첫 패럴림픽 챔피언의 기쁨을 만끽했다. 이번 대회에서 바이애슬론과 크로스컨트리 스키 종목에 모두 출전하는 김윤지는 10일 크로스컨트리 경기를 시작으로 남은 종목에서도 추가 메달에 도전한다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



