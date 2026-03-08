당내 ''윤 어게인' 두고 노선 갈등' 지속

국민의힘이 6·3 지방선거 시·도지사 후보 공천 신청을 8일까지 받고 있지만 경선 흥행에는 경고등이 켜졌다는 평가가 나온다. 대구·경북(TK)에 신청자가 몰렸지만 서울을 비롯한 다른 지역에서는 유력 후보들의 불출마 선언이 이어지고 있다.

최대 격전지인 서울에서는 오세훈 서울시장이 공천 접수 마지막 날인 이날 오전까지 신청하지 않았다. 당권파로 분류되는 신동욱 최고위원은 불출마를 선언했고, 5선 나경원 의원도 일찌감치 불출마 입장을 정리한 것으로 알려졌다.

'험지'로 꼽히는 경기지사 선거에서도 여론조사 선두권이던 유승민 전 의원과 김은혜 의원이 불출마 의사를 밝혔다. 대신 양향자 최고위원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 공천을 신청했다. 부산에서는 현역 박형준 시장과 초선 주진우 의원이 공천 신청을 마치며 양자 대결 구도가 형성되는 분위기다.

이정현 공천관리위원장은 이날 페이스북에서 "지금 역시 큰 정치의 장면이 필요한 시점"이라며 "당의 울타리를 넘어 협력할 수 있는 세력과 문을 열어야 한다"고 했다. 또 "지도자들의 백의종군 같은 결단이 정치를 한 단계 높이는 장면이 될 수 있다"고 했다.

당내에서는 장동혁 대표가 이른바 '윤 어게인' 세력과의 절연을 선언하지 않는 문제를 둘러싸고 내홍이 이어지고 있다. 지방선거를 불과 석 달 앞둔 상황에서도 당의 노선 정리가 되지 않으면서 어수선한 분위기가 지속되고 있다는 지적이 나온다.

오 시장은 전날 페이스북에서 "당 노선 정상화라는 선결 과제를 풀지 않는 이상 후보 접수와 경선이 무슨 의미가 있나"라며 의원 총회를 통한 끝장 토론을 요구했다. 이에 나경원 의원은 "더 이상 당 탓하지 말라"며 "현역 시장으로서의 평가에 대한 본인 반성이 먼저"라고 반박했다.

윤상현 의원은 "응원은커녕 후보들을 낙담시키는 분위기 속에서 누가 힘을 내 뛰겠느냐"고 했고, 조은희 의원도 "지금 필요한 것은 후보들이 기를 펴고 뛸 수 있도록 운동장을 바로잡는 것"이라고 했다.

원내 지도부는 9일 긴급 의원총회를 소집했다. 송언석 원내대표는 "지방선거가 90여 일도 남지 않은 상황에서 선거 승리를 위한 의원들의 의견이 필요하다"고 했다. 당내 개혁 성향 모임 '대안과 미래'는 "윤 어게인 세력과의 절연과 노선 변화가 선결돼야 한다"며 의총에서 노선 정리가 이뤄져야 한다고 주장했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



