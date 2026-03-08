이재명 대통령이 9일 오전 11시 중동발(發) 불안으로 인한 경제 여파를 점검하기 위해 '경제 및 물가 상황 점검 비상경제점검회의'를 주재한다고 강유정 청와대 대변인이 8일 밝혔다.

이번 회의에는 재정경제부와 산업통상부, 기후에너지부, 기획예산처, 농림축산식품부, 공정거래위원회, 국세청 등이 참석한다.

이 대통령은 이 자리에서 중동발 불안으로 변동성이 커진 주식·환율 등 금융시장 상황을 비롯해 유류 가격 상승으로 인한 물가 여파 등을 두루 점검할 것으로 보인다.

이 대통령은 지난 5일 싱가포르·필리핀 순방 직후 임시 국무회의를 열고 중동 상황 관련 내용을 보고 받고 대응 방안을 논의한 바 있다.

