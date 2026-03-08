주간 코스피 예상 밴드 5400~6000선

승승장구하던 코스피에 제동이 걸렸다. 중동 사태로 지난 한 주간 엄청난 변동성을 보이며 6000선 아래로 내려갔다. 이번주에도 이란 상황을 주시하며 변동성 확대 가능성을 경계해야 할 것으로 보인다.

지난주 코스피는 10.56%, 코스닥은 3.20% 각각 하락했다. 6300선까지 파죽지세로 올라갔던 코스피는 지난주 미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 급전직하하며 순식간에 5000선이 위협받는 수준까지 하락했다. 하지만 이틀간의 급락 이후 다시 9% 넘게 상승하며 어느 정도 낙폭을 만회, 5500선을 회복했다. 이경민 대신증권 연구원은 "미국·이스라엘과 이란 간의 무력 분쟁으로 코스피가 급락 반전했고 글로벌 증시 중 독보적인 상승세(연초 이후 고점까지 50% 상회)를 보여온 데 따른 하락 변동성이 증폭됐다"면서 "당분간 중동 이슈와 분쟁 장기화 여부에 따른 등락이 불가피할 것"이라고 내다봤다.

김종민 삼성증권 연구원은 "쉼 없이 질주하던 코스피가 단 한 주 만에 10%가량 폭락했고 특히 지난 4일에는 코스피 -12%, 코스닥 -14%라는, 한국 증시 역사상 유례없는 하락을 경험했다"면서 "급락의 트리거는 중동발 지정학적 리스크의 확대였다. 여기에 미국 사모 신용 시장의 불안, 미국 관세 환급 노이즈, 미·중 정상회담 취소 가능성 등 악재들이 동시다발적으로 겹치며 투자 심리를 완전히 얼어붙게 만들었다"고 분석했다.

당분간 시장의 이목은 중동에 집중될 것으로 보인다. 이 연구원은 "당분간 시장은 중동 사태의 향방을 주시할 것"이라며 "특히 호르무즈 해협의 폐쇄 지속 여부가 중요하며 유가와 천연가스 가격 동향을 민감하게 확인할 필요가 있다. 트럼프 행정부와 이란 모두 호르무즈 해협의 장기 폐쇄는 부담스러운 상황으로, 현재는 협상을 통한 긴장 완화가 더 합리적 시나리오다. 다만 협상력을 높이기 위한 강경 발언과 무력 행사에서 나타나는 단기 변동성은 불가피할 것"이라고 말했다.

특히 유가 추이에 주목해야 할 것으로 보인다. 중동 사태로 국제 유가가 급등하며 배럴당 90달러를 넘어섰다. 7일(현지시간) 미국 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 12.21% 상승한 배럴당 90.90달러에 마감했다. 주간 기준 WTI는 35.63% 급등하며 1983년 이후 선물 거래 사상 최대 상승폭을 기록했다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "국내 주식시장 변동성의 본질은 유가에서 출발한다"면서 "유가 상승이 국제수지를 약화시켜 환율 약세를 유도해 외국인 매도를 순환적으로 키우는 움직임"이라고 분석했다. 이어 "이번 유가 변동성은 리스크 프리미엄을 자극해 성장주에 영향을 줄 수 있는 만큼 변동성에 대한 대비도 동시에 필요할 것"이라고 덧붙였다.

나정환 NH투자증권 연구원은 "코스피는 3~4일 이틀간의 하락폭의 대략 절반을 회복했다"면서 "미국-이란 이슈가 완전히 종결된 것은 아니지만 시장이 극단적 우려에서 벗어나며 우선 낙폭과대 업종 및 종목 중심의 반등이 전개될 가능성이 높다. 반도체, 이차전지, 자동차, 전력기기 등 낙폭과대 업종이 먼저 반등한 이후 한국 정책 모멘텀이 있는 금융, 지주 등으로 상승흐름이 확산될 수 있다"고 내다봤다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 5400~6000선으로 제시했다.

이번주 주요 일정으로는 11일 한국 3월(1~10일) 수출, 미국 2월 소비자물가지수(CPI)가 발표되고 13일에는 미국 1월 개인소비지출(PCE) 가격지수, 미국 3월 미시건대 소비자심리지수, 미국 1월 구인·이직건수(JOLTs)가 나온다.

