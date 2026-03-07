▲ 박옥선(향년 90세)씨 별세, 설명환(포스코DX 그룹장)·설진환(삼성전자)·설경림·설경희·설정숙·설경자·설주자씨 모친상, 신정연·유미란씨 시모상, 지용태·서상배·박찬노·김종영·김성근씨 장모상 = 7일 오전, 대구의료원 국화원장례식장 301호실, 발인 9일 오전 11시30분, 장지 경상남도 합천군 야로면 선영. ☎ 053-560-958

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
