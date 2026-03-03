본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

송언석 "오늘 안 되면 TK 행정통합 무산…법사위 개최 강력 촉구"

김평화기자

입력2026.03.03 11:54

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3일 여야 원대회동서 합의 불발

여야 원내대표가 3일 만나 대구·경북(TK) 통합 특별법 처리와 관련한 논의를 했지만 접점을 찾지 못했다.


송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회 운영위원회 위원장실에서 한병도 더불어민주당 원내대표와 만나 해당 법안 처리와 관련한 협의를 했지만 결론을 내지 못한 채 "오늘 중에 법제사법위원회를 반드시 개최할 것을 (민주당에) 다시 한번 강력히 촉구한다"고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회 운영위원장실에서 만난 모습. 연합뉴스

송언석 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회 운영위원장실에서 만난 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

송 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 "오늘 법사위와 본회의를 열어서 (법안을) 통과시켜달라고 (민주당에) 강력하게 수차례 요청했다"며 "그런데 민주당 측에서는 대전·충남 특별법과 같이 묶어서 처리해야 한다는 입장을 갖고 있는 것 같다"고 말했다.


그러면서 "오늘 중에 이 법이 통과되지 않으면 사실상 대구·경북 행정 통합은 이번에 무산되는 것과 마찬가지"라고 짚었다. 또 "대구·경북 주민들의 숙원 사업인 통합법이 원만히 합의에 이르지 못하게 된 점에 대해 송구스럽게 생각한다"고 했다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 출퇴근길 '주식창' 보며 전전긍긍[넥스트레이드 1년]② "뭐야?" 삼성전자도 뜬금없는 하한가… 눈 빠져라 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유튜버 궤도 포토카드 얻으려 책 20권 샀다"…'아이돌 앨범깡' 닮아가는 서점가

"배 타는데만 2시간"…영화 한 편에 뒤집힌 청령포, 단종 성지 북새통

부모가 산에 버렸던 中 여성, 연 매출 500억 패션 브랜드 오너로

"부자 되려고 왔는데"…'꿈의 도시' 두바이 공격에 인플루언서들 혼란

졸음운전 차량에 쓰러진 16살 외동딸, 장기기증으로 6명에 새 삶 선물

미-이란 자폭드론 투입은 '장기전 대비용'

"이란 리스크보다 신용불안이 더 위험할 수도"

새로운 이슈 보기