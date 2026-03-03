송언석 "오늘 안 되면 TK 행정통합 무산…법사위 개최 강력 촉구"

3일 여야 원대회동서 합의 불발

여야 원내대표가 3일 만나 대구·경북(TK) 통합 특별법 처리와 관련한 논의를 했지만 접점을 찾지 못했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 오전 국회 운영위원회 위원장실에서 한병도 더불어민주당 원내대표와 만나 해당 법안 처리와 관련한 협의를 했지만 결론을 내지 못한 채 "오늘 중에 법제사법위원회를 반드시 개최할 것을 (민주당에) 다시 한번 강력히 촉구한다"고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표가 3일 국회 운영위원장실에서 만난 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 회동 뒤 기자들과 만나 "오늘 법사위와 본회의를 열어서 (법안을) 통과시켜달라고 (민주당에) 강력하게 수차례 요청했다"며 "그런데 민주당 측에서는 대전·충남 특별법과 같이 묶어서 처리해야 한다는 입장을 갖고 있는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "오늘 중에 이 법이 통과되지 않으면 사실상 대구·경북 행정 통합은 이번에 무산되는 것과 마찬가지"라고 짚었다. 또 "대구·경북 주민들의 숙원 사업인 통합법이 원만히 합의에 이르지 못하게 된 점에 대해 송구스럽게 생각한다"고 했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr



