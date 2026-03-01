안철수 "李대통령 아파트, 현금 27억 있는 슈퍼리치만 구매 가능"

"이 대통령 아파트 매각, 실효성 없는 쇼"

실수요자 대출 확대 등 정책 보완 필요 강조

안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 분당 아파트 매각 결정을 두고 "하나만 알고 둘은 모르는 소리"라고 직격했다. 부동산 정상화 의지를 보여주기 위한 조치라는 평가에 대해 실수요자 접근이 사실상 불가능한 고가 매물이라는 점을 들어 실효성이 없다고 비판한 것이다.

안철수 국민의힘 의원이 이재명 대통령의 분당 아파트 매각 결정에 대해 비판 입장을 밝혔다.

안 의원은 1일 자신의 페이스북에 '이 대통령의 29억 아파트, 현금 27억원 가진 슈퍼리치만 살 수 있는 집 아닙니까?'라는 제목의 글을 올려 비판 입장을 밝혔다.

안 의원은 "이재명 대통령이 분당 아파트를 29억원에 매물로 내놨다"며 "부동산 정상화의 의지를 몸소 보여주겠다고 하나, 이는 하나만 알고 둘은 모르는 단견"이라고 주장했다.

그는 고가 주택에 대한 대출 규제를 거론하며 현실적으로 일반 수요자가 접근하기 어렵다고 지적했다. 안 의원은 "이 대통령의 29억원 아파트는 누구나, 아무나 살 수 없다"며 "지난해 10·15 대출 규제로 25억원 초과 주택은 대출이 최대 2억원에 그치기 때문에, 최소 27억원의 현금을 갖고 있어야 한다. 취득세와 중개수수료를 더하면 1억원 이상 더 필요하다"라고 밝혔다.

이어 "결국 27억원+α의 현금을 즉시 입금할 수 있는 매수자는 극소수의 슈퍼리치에 국한되지 않겠나"라고 반문했다. 또 "이 대통령이 다주택자 혐오를 부추기고, 비거주 1주택자를 겁박하며, 자신의 아파트를 내놓아봤자, 그 매물들은 초고액 자산가 외엔 매입이 불가능하다"고 강조했다.

자산 양극화 문제도 언급했다. 안 의원은 "2025년 가계금융복지조사 결과, 우리나라의 자산 격차는 통계작성 이래 가장 악화됐다. 자산 상위 10%가 전체 가구 자산의 46%, 곧 절반 가량을 차지하고 있다"며 "지금 이 대통령처럼 서민 중산층이 집을 살 권리는 박탈해놓고 상위 계층의 아파트 증식 기회만 늘려준다면, 우리는 수년 내 계층 이동이 단절된 '자산 초격차 사회'로 전락할 것"이라고 주장했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr



