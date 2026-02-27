중국 사법당국 관계자가 오픈AI의 챗GPT를 이용해 다카이치 사나에 일본 총리를 음해하려고 시도한 것으로 드러났다.

26일(현지시간) 오픈AI는 'AI 악성 이용 차단' 보고서에서 중국 사법기관 관계자가 지난해 10월 중순 다카이치 총리에 대한 조직적 음해 공작을 챗GPT를 활용해 계획하고 기록했다고 밝혔다.

이 관계자는 '사이버 특수작전'이라는 공작을 통해 다카이치 총리에 대해 부정적인 댓글을 쓰거나, 외국인을 사칭해 다카이치 총리의 외국인 정책에 비판적인 이메일을 정치인들에게 보내거나, 극우 세력으로 몰고, 미국의 대일(對日) 관세에 대한 분노를 부추기는 등 부정적인 여론을 조성하려 했다. 보고서에 따르면 그는 지난해 10월 다카이치 총리가 중국 네이멍구 자치구의 인권 상황을 공개적으로 비판한 이후 챗GPT에 이 같은 계획 수립을 요청했다.

오픈AI는 챗GPT가 이와 같은 공작에 대해 조언해달라는 요청을 거부했다고 밝혔다. 그러나 이 관계자는 10월 말 유사한 내용의 작전을 담은 보고서를 챗GPT에게 편집해달라고 요청했다. 회사 측은 챗GPT의 도움 없이 해당 공작을 실행한 것으로 보인다고 덧붙였다.

실제로 엑스(X·옛 트위터) 등 사회관계망서비스(SNS)에 이 문건에서 언급된 '우익공생자' 해시태그를 단 다카이치 총리 비판 글이나 유튜브 영상이 다수 게시됐다. 다만 이러한 공작은 실질적인 영향력이 거의 없는 것으로 나타났다. 유튜브 영상과 SNS 게시물 대부분은 호응을 얻지 못했다.

오픈AI는 이 외에도 중국 사법 당국이 반체제 인사를 탄압하기 위해 가짜 부고와 묘비 사진을 만들어 유포하고, 인권 단체를 탄압하는 등 100가지 이상의 전술을 벌여 왔다고 밝혔다. 이 과정에서 중국 내 SNS에서는 수백만건, 해외 플랫폼에서는 수만건의 게시물이 올라갔다. 또 중국 당국이 챗GPT 외에 딥시크 등 자국 AI 모델도 활용한 것으로 보인다고 덧붙였다.

한편 마오닝 중국 외교부 대변인은 정례 기자회견에서 이와 관련해 "언급한 내용은 잘 알지 못하며, 이러한 주장을 뒷받침할 근거도 보이지 않는다"고 말했다고 블룸버그 통신은 밝혔다.





