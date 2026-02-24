본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

경제

"다카이치, 일본은행 총재 면담서 추가 금리 인상에 난색"

한예주기자

입력2026.02.24 19:48

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"일본은행, 정부와 조율 난항 가능성"

다카이치 사나에 일본 총리가 지난 16일 일본 중앙은행인 일본은행 우에다 가즈오 총재와 면담에서 기준금리 추가 인상에 난색을 보였다고 마이니치신문이 24일 보도했다.


다카이치 총리가 당시 회담에서 언급한 내용은 상세히 알려지지 않았으나, 지난해 11월 우에다 총재와 만났을 때보다는 금리 인상에 부정적 태도를 나타낸 것으로 알려졌다. 우에다 총재는 다카이치 총리와 면담 직후 취재진과 만나 금융정책에 대한 특별한 요청을 듣지 않았다고 말했지만, 실제로는 다카이치 총리가 금리 인상 방침에 어느 정도 제동을 걸려 한 것으로 보인다.

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그동안 일본은행은 '금융 정상화'와 엔화 가치 하락 대응을 위해 금리 추가 인상이 필요하다는 입장을 고수해 왔다. 하지만 다카이치 총리는 '책임 있는 적극재정'을 내걸고 사실상 돈 풀기를 예고한 상황이어서 일본은행의 금리 인상에 반대하는 것으로 분석됐다.


마이니치는 집권 자민당의 중의원 선거(총선) 압승으로 권력 기반이 강해진 다카이치 총리와 일본은행의 관계가 향후 순탄치 않을 수 있다고 전망했다.


일본은행은 지난해 12월 금융정책결정회의에서 단기 정책금리를 기존 '0.5% 정도'에서 '0.75% 정도'로 0.25%포인트 인상했다. 금융시장에서는 일본은행이 상반기 중에 금리를 추가로 올릴 것이라는 견해가 우세했으나, 정부와 조율이 난항을 겪을 가능성이 있다고 마이니치가 전했다.

한편, 다카이치 총리가 금리 인상에 난색을 보였다는 보도가 나온 직후 외환시장에서는 엔화 가치가 하락하면서 엔/달러 환율이 155엔에서 한때 156.25엔까지 올랐다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…코스닥 잔혹사 "너무 초라하다" SK하이닉스에도 못 미치는 시총…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강남, 분위기 달라졌다"…다주택자 급매 나와도 '더 내려간다' 관망

'학부모'로 알고 지낸 20년, 수십억원대 사기로 번졌다

"갓 지은 밥 바로 먹지 마세요"…혈당 잡는 의외의 방법

"늑대들 이상한 생각하지 마랏"... 女화장실 앞 부착된 CCTV 안내문

전국이 난리, 뉴스 보고 "이거야!"…53억 금괴 '기부 플렉스'

"선거 앞두고 비상인데"…딴 곳만 본 국힘 의총

주한미군사령관, 한국에 '中 전투기 대치' 서해 훈련 사과

새로운 이슈 보기