우리금융, 은행·증권 복합 자산관리 1호점 여의도서 첫 선

우리금융그룹은 26일 은행과 증권의 자산관리 기능을 결합한 복합점포 1호점을 서울 여의도에 열었다고 밝혔다.

우리금융은 여의도 TP타워 19~20층에서 영업 중인 우리은행 '투 체어스(TWO CHAIRS) W 여의도'와 우리투자증권 '서울영업부'에 은행·증권 공동 상담 공간을 마련해 종합자산관리 서비스를 제공할 계획이다.

앞서 우리금융은 2024년 증권업 진출, 2025년 보험사를 인수했고, 올해 은행·증권·보험 계열사가 협업하는 '시너지 2.0' 전략을 발표했다.

금융역량을 단순히 연계하는 수준을 넘어, 자산관리·투자·상담 기능을 하나의 서비스 체계로 결합한 전략적 거점으로 활용하겠다는 게 우리금융의 설명이다.

향후 우리금융은 우리은행의 프라이빗 뱅킹 브랜드 투 체어스를 증권과 공동 활용해 그룹 차원의 일관된 서비스 체계를 구축하고, 복합점포를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

김지호 우리금융그룹 시너지사업부 부부장은 "코스피 5000포인트 시대를 맞아 이번 복합점포는 그룹 시너지 전략이 고객 접점에서 본격화되는 출발점"이라며 "앞으로도 고객 중심의 종합자산관리 서비스를 통해 그룹의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

