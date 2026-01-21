동명대-서경대, 스마트팜·도시농업 글로벌 경쟁력 확보 ‘맞손’

첨단 농업 인재 양성 위한 대학 간 전략적 동반자 구축

동명대학교(총장 이상천)는 지난 20일 교내에서 서경대학교(총장 김범준)와 스마트팜과 도시농업 분야의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 업무협약을 체결했다.

동명대가 서경대와 스마트팜·도시농업 글로벌 경쟁력 확보를 위한 업무협약을 맺고 있다. 동명대 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협약은 대학 간 경계를 허물고 미래 성장 동력 분야의 첨단 인재를 양성하기 위한 '공유·협력' 전략의 일환으로 추진됐다. 두 대학은 스마트팜과 도시농업 분야에서 연구개발과 교육 협력을 강화하며, 공동 발전을 도모하는 전략적 동반자 관계를 구축할 계획이다.

동명대학교와 서경대학교는 실질적인 산학학(産學學) 협력 모델을 구현하기 위해 ▲스마트팜·도시농업 R＆D 거점 확보 ▲융합형 교육과정 혁신 ▲인적·물적 자원 교류 ▲학생 미래 설계와 진로 지원 등에 상호 협력하기로 했다.

이상천 동명대학교 총장과 김범준 서경대학교 총장은 "이번 협약은 두 대학이 보유한 스마트팜 인프라와 교육 역량을 결집해 시너지를 창출하는 중요한 분기점이 될 것"이라며 "학생들에게는 보다 폭넓은 학습 기회를 제공하고, 산업계에는 수요에 부합하는 미래 인재를 공급하는 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.

최근 대학가는 급격한 학령인구 감소와 산업 구조 변화에 대응하기 위해 대학 간 연계와 협력이 주요 과제로 떠오르고 있다. 서울 소재 서경대학교와 부산 소재 동명대학교가 체결한 이번 협약은 지역적 한계를 넘어 특정 첨단 산업 분야에서 전문성을 결합했다는 점에서 의미 있는 사례로 평가된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>