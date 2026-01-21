조국 "이혜훈 자진 사퇴 안하면 李, 지명 철회해야"

조국 조국혁신당 대표는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 자진 사퇴해야 하며 그렇지 않으면 대통령이 지명을 철회해야 한다고 주장했다.

조국 조국혁신당 대표. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 대표는 이날 오전 CBS 라디오에 출연해 "이 후보자가 대통령에게 (결정을) 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단해야 한다"면서 이같이 밝혔다.

'이 후보자가 결단하지 않으면 대통령이 후보자 지명을 철회해야 한다는 입장인가'라는 질문에 조 대표는 "그렇다"고 답했다.

다만 이 후보자에 대한 인사청문회에 대해서는 "청문회는 기본적으로 국민을 위한 자리다. 당연히 열어야 한다"며 "국민이 공방을 듣고 판단하도록 하는 자리인데 열리지 않은 게 참 아쉽다"고 덧붙였다.

단식 7일째인 장동혁 국민의힘 대표를 향해서는 "단식을 그만두고 건강을 회복한 상태에서 자기주장을 하는 게 좋다고 생각한다"고 했다.

장 대표 단식 현장 방문 계획이 있느냐'는 질문에는 "지금 제가 방문하는 것이 쇼일 것 같다"며 거절 의사를 밝혔다.

6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거 중 어느 선거에 출마할지를 묻는 데 대해서는 "3월 정도에 (출마지를) 공개할 것 같다"면서 "지선이든 재보선이든 무조건 나간다. 지방선거 후보자를 발굴하고 배치하는 게 끝난 뒤에 당 전략기획단이 나가라는 대로 나가겠다"고 답했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>