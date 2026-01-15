K팝, 지난해 글로벌 시장 석권…케데헌 '골든' 2위·'아파트' 4위

루미네이트 2025년 음악 보고서

'케이팝 데몬 헌터스' 스틸. 넷플릭스 제공 AD 원본보기 아이콘

K팝이 지난해 글로벌 스트리밍과 미국 실물 음반 시장을 석권했다.

미국 음악 산업 데이터 분석 업체 루미네이트가 14일(현지시간) 발표한 '2025년 연말 음악 보고서'에 따르면, 지난해 세계에서 가장 많이 스트리밍된 곡 2위는 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널사운드트랙(OST)인 '골든'(Golden)이 차지했다.

'골든'은 지난해 1월3일부터 올해 1월1일까지 세계에서 24억3000만회의 스트리밍을 기록했다. 로제와 브루노 마스의 듀엣곡 '아파트'(APT.)는 23억2600만회로 4위에 올랐다.

글로벌 뮤직비디오 순위에서는 '아파트'는 조회 수 14억300만회를 기록하며 글로벌 2위에 올랐다. '골든'은 11억4600만회로 4위, 핑크퐁 '아기상어'는 6억2800만회로 9위를 지키며 장기 흥행을 이어갔다.

미국 내 CD 판매 10위권에는 K팝 음반 7장이 포함됐다. 스트레이 키즈는 '카르마'(52만4000장)와 '두 잇'(45만6000장)을 각각 CD 판매량 2위와 3위를 차지했다. 엔하이픈의 '디자이어 : 언리시'(26만1000장)가 4위, 에이티즈의 '골든 아워 : 파트 3'(22만3000장)이 5위를 기록했다.

스트레이 키즈의 또 다른 앨범 '합'(22만3000장)도 6위를 차지하며 톱 10에만 3장의 앨범을 진입시켰다. 투모로우바이투게더의 '별의 장: 투게더'는 16만8000장으로 10위에 자리했다.

하이브와 게펜 레코드가 합작한 캣츠아이(KATSEYE)는 두 번째 EP '뷰티풀 카오스'(18만6000장)로 미국 CD 판매량 7위에 올랐다. 이 분야 톱 10 중 걸그룹으로는 캣츠아이가 유일하다.

미국 내 실물과 디지털 판매량을 합산한 종합 순위에서는 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸'(398만5000장)이 1위를 차지했다. 스트레이 키즈는 '카르마'(58만5000장)로 종합 2위, '두 잇'(46만장)으로 4위에 올랐다. '케이팝 데몬 헌터스' OST 앨범은 36만6000장으로 종합 8위를 기록했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>