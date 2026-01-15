'폭설보다 먼저 움직였다'…광주 광산구의 겨울 대응

예비특보부터 제설 비상근무…강설 전 선제 대응

새벽 적설·블랙아이스 대비, 주요 도로 집중 관리

마을제설단·장비 투입해 시민 불편 최소화

광주 광산구가 폭설 예보 이전부터 제설 대응에 나서며 겨울철 시민 안전 관리에 힘을 쏟고 있다. 예비특보 단계부터 비상근무와 사전 예찰을 시작하고, 강설 전 제설제 살포와 결빙 취약 구간 관리에 나서 최근 대설 기간에도 일상 불편을 최소화했다.

15일 광산구에 따르면 구는 지난해 11월부터 '겨울철 자연 재난 대비 종합대책'을 운영하며, 한파 취약계층 보호와 함께 대설 시 동(洞) 중심의 마을제설단 운영, 차량형 제설 장비 투입을 핵심 대응 전략으로 삼고 있다. 시민이 체감할 수 있는 일상 안전을 목표로 한 촘촘한 대응 체계다.

눈이 내린 다음 날인 지난 11일 오전 광산구 도산동 공직자들이 취약 구간을 중심으로 제설 작업을 진행하고 있다. 광산구 제공 AD 원본보기 아이콘

이같은 준비는 대설 특보가 발효된 지난 9~13일 실제 현장에서 작동했다. 광산구는 대설 예비특보 단계부터 초동 제설을 위한 비상근무에 들어가 주요 도로와 시설물에 대한 사전 점검을 강화했다. 대설주의보로 격상된 10일에는 대응 인력을 확대하고 차량형 제설 장비 9대를 투입해 어등대로, 영광로, 동곡로 등 적설 지역과 주요 간선도로 69개 노선(총 143㎞, 왕복 286㎞)에서 제설 작업을 벌였다.

특히 임방울대로, 상무대로 등 교통량이 많은 구간과 일부 이면도로에는 강설 이전 야간 시간대에 제설제를 사전 살포해 새벽 결빙에 대비했다. 송산대교와 산정육교 등 2곳에는 자동 염수 살포 장치를 가동해 결빙으로 인한 통행 불편과 사고 위험을 줄였다.

대설주의보 해제 이후에는 '도로 살얼음(블랙아이스)' 사고를 막기 위해 새벽 시간대 집중 제거 작업을 이어갔다. 살포기와 굴삭기 등 장비를 동원해 결빙 취약 구간을 중심으로 대응했다.

정보 전달도 병행됐다. 광산구는 기상 상황과 제설 진행 상황을 안내 안전문자 등을 통해 신속히 전파했고, 박병규 구청장도 개인 누리소통망을 통해 제설 작업 현황과 도로 상태를 공유했다.

광산구는 이번 겨울을 대비해 소금 1,278톤과 친환경 제설제 193톤 등 총 1,571톤의 제설 자재를 확보했다. 마을안길 대응을 위해 차량형 제설 장비 4대, 수레형 살포기 14대, 제설 도구 1,400여 개, 친환경 제설제 111톤을 각 동에 추가 보급했다. 적설 취약 구조물 12곳, 결빙 취약 구간 7곳, 고립 예상 지역 9곳, 염수분사장치 16곳에 대한 사전 점검도 마쳤다.

광산구는 오는 3월 15일까지 겨울철 대응 체계를 유지하며, 결빙·제설 취약 구간 220곳을 중심으로 안전 관리에 나설 계획이다. '내 집(상가) 앞 눈 치우기' 참여를 높이기 위한 홍보와 캠페인도 병행한다. 대형 장비 투입이 어려운 이면도로와 마을안길은 21개 동, 985명으로 구성된 마을제설단이 중심이 돼 대응한다.

이와 함께 한파 쉼터 350곳(경로당 등)을 운영하고, 홀로 사는 어르신과 만성질환자에 대한 안부 살핌, 어린이집과 아동복지시설 난방비 지원 등 취약계층 보호도 강화하고 있다.

광산구 관계자는 "폭설로 시민이 불편을 겪거나 사고 위험에 처하는 일이 없도록 예보 단계부터 발 빠르게 대응하고 있다"며 "겨울철 내내 긴장감을 유지하며 시민의 안전한 일상을 지키는 데 행정 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.





