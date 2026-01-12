진주시, 출생아 수 증가 … 2년째 이어지는 희망 신호

경남 市 단위 증가율 1위

청년·결혼·출산 정책 성과

경남 진주시의 출생아 수가 2년 연속 뚜렷한 증가세를 보이면서 경남도의 시 단위 지자체 가운데 증가율 1위를 차지해 주목받고 있다.

시는 인구감소 위기 극복을 위해 시민 참여형 인구정책을 적극적으로 추진한 결과, 출생아 수가 지난 2023년을 저점으로 뚜렷한 반등세를 보이며 2년 연속 증가하는 성과를 거뒀다고 12일 밝혔다.

지난 5일 행정안전부의 주민등록 인구통계 발표에 따르면 진주시의 주민등록 출생아 수는 2023년 1693명으로 저점을 찍은 후, 2024년 1705명, 2025년 1864명으로 뚜렷한 증가세를 보였다.

특히 2025년 출생아 수는 2021년(1736명)과 대비해 128명이 증가(7.37%)한 수치로, 경남도의 시(市) 단위 지자체 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

이는 같은 기간 경상남도 전체 출생아 수가 ▲2021년 1만5629명 ▲2022년 1만4265명 ▲2023년 1만3244명으로 감소한 이후 ▲2024년 1만3250명 ▲2025년 1만3911명으로 완만한 회복세를 보이는 것과 비교해 봐도 진주시의 회복 속도와 증가 폭이 두드러진다는 평가이다.

또한 청년인구 비율에서도 진주시는 2025년 말 기준 주민등록 총인구는 33만5939명이며, 이 중 청년인구는 8만3527명으로 청년인구 비율이 24.86%를 차지했다. 이 역시 경남도 시군 가운데 가장 높은 수준이다.

같은 시기 경남도의 주민등록 총인구는 320만7383명으로, 청년인구는 69만3135명으로 청년인구 비율이 21.61%에 그쳐 진주시가 경남도의 평균을 크게 상회하는 것으로 확인된다.

이는 '중소기업 취업 청년 복지지원금', '청년 자격증 응시료 지원' 등 다양한 청년정책을 통해 양질의 일자리 기반을 마련하고, 청년의 지역 정착을 뒷받침하기 위한 토대를 꾸준히 마련한 노력의 결과로 풀이된다.

진주시는 그동안 ▲청년 정착 지원사업 ▲청년 일자리 확충 ▲청년·신혼부부 주거 지원 ▲결혼·임신·출산·양육 전 주기 맞춤형 지원 ▲아이 키우기 좋은 도시 환경 조성 등 청년이 정착하고 가정을 꾸릴 수 있는 정책을 지속해서 추진해 왔다. 특히 이러한 정책들로 인해 청년인구의 감소를 최소화하면서 출생아 수 증가라는 선순환 구조로 이어지고 있어 더욱 주목받고 있다.

시 관계자는 "인구 감소라는 구조적 한계 속에서도 출생아 수의 반등이라는 의미 있는 성과를 거둔 것은 청년과 신혼부부가 진주에서 미래를 설계할 수 있도록 한 정책적 노력의 결과"라며, "앞으로도 청년이 머무르고, 결혼과 출산이 자연스럽게 이어지는 지속가능한 도시를 만들기 위해 정책 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.

한편, 진주시는 출생아 증가 추세를 안정적으로 이어가기 위해 올해 '중소기업 청년 채용 지원사업', '사회초년생 운전면허 취득비용 지원사업' 등의 신규사업을 추가하는 한편 ▲청년 정착 지원 강화 ▲결혼·출산 부담 완화 ▲성북동 아동복지센터 개소 ▲아동수당 확대 등의 돌봄 인프라 확충과 가족 친화 도시 조성 등 인구 구조개선을 위한 정책을 지속해서 확대해 나갈 계획이다.





