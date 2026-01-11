서울 아파트 거래 다시 증가세로 전환…非강남 강세

규제에도 집값 유지되자 실수요자 몰려

강남3구·용산구는 거래 절반으로 급감

지난해 10·15대책 이후 감소한 서울 아파트 매매 거래가 지난달 다시 증가세로 돌아섰다.

11일 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 거래 내역에 따르면 지난 10일 기준 지난해 12월 거래량은 총 3584건(이하 공공기관 매수 및 해제거래 제외)으로 11월 3335건을 넘어섰다.

12월 계약은 신고기한이 이달 말로 아직 20여일가량 남아있다. 그럼에도 11월 전체 거래량보다 200건 이상 많은 것이다.

서울 아파트 시장은 10·15대책 이후 서울 전역이 규제지역과 토지거래허가구역으로 지정되면서 매매 신고 건수가 9월 8485건, 10월 8456건에서 11월 3335건으로 급감했다. 이후 한 달 만에 다시 12월 거래 건수가 반등하면서 6000권 수준으로 반등할 것이라는 전망이 나온다.

정부의 대출 규제에도 집값이 내려가지 않자 더 늦기 전에 사려는 수요가 반응한 것으로 풀이된다. 여기에 토허구역 확대로 매수·매도자가 거래 약정 후 지자체의 허가와 계약서 작성까지 최소 15∼20일, 거래 신고까지는 30∼40일 이상 소요되면서 시차가 발생한 영향도 작용한 것으로 보인다. 11월에 거래 약정을 하더라도 실제 계약은 12월로 넘어간 셈이다.

비(非)강남 지역에서 특히 증가세가 두드러졌다. 기존 토허구역이던 강남3구·용산구와 강북에선 은평구 1곳을 제외한 나머지 21개 구는 모두 12월 거래량이 11월 거래량을 앞섰다.

노원구는 12월 들어 이미 전월 대비 71%가량 증가한 393건이 신고됐다. 강동구(161건), 구로구(238건), 동작구(112건), 영등포구(169건), 관악구(140건) 등지도 11월 대비 증가 폭이 컸다.

반면 기존에 '3중 규제'로 묶인 강남 3구와 용산구는 12월 거래량이 11월에 못 미쳤다. 강남구와 서초구의 12월 거래 신고는 각각 127건, 82건으로 11월 계약(264건, 219건)의 절반 이하다. 송파구도 12월 현재까지 신고분이 229건으로 전월 대비 절반 수준이다.

