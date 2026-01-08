트럼프 "역겹다" 비판했던 콜롬비아 대통령과 통화…"곧 회담"

트럼프 "전화와 말투에 감사" 돌연 태도 바꿔

도널드 트럼프 미국 대통령이 콜롬비아를 비판하다 돌연 태도를 바꿔 구스타보 페트로 대통령을 백악관에 초청했다.

7일(현지시간) AP 통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "페트로 대통령이 마약 문제를 포함해 양국 간 이견에 대해 설명하겠다면서 전화를 걸어왔다"며 "그의 전화와 말투에 감사하다. 가까운 시일 내 만나기를 기대한다"고 밝혔다.

이어 "마코 루비오 미 국무부 장관과 콜롬비아 외교부 장관이 회담 준비를 진행하고 있으며, 회담은 워싱턴DC 백악관에서 열릴 예정"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 지난 3일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하는 작전을 수행한 이후 "콜롬비아는 병든 나라"라며 "코카인을 만들어 미국에 파는 것을 좋아하는 역겨운 남자가 있는데 그는 아주 오래 그러지는 못할 것"이라고 비판했다. 또 페트로 대통령에 대해 "그 자리를 오래 유지하지 못할 것"이라고 말하고 콜롬비아에서도 군사 작전을 할 것이냐는 질문엔 "좋은 생각"이라고 답하며 무력을 사용할 가능성을 시사했다.

트럼프 대통령이 돌연 페트로 대통령에 대한 태도를 바꾼 배경은 알려진 바가 없다. 트럼프 대통령은 페트로 대통령과 어떤 대화가 오갔는지에 대해 말하지 않았다.

이날 페트로 대통령은 트럼프 대통령과 약 한 시간 동안 통화한 사실을 확인하며 베네수엘라와 마약 밀매 문제 두 가지에 대해 논의했다고 밝혔다. 또 마약 밀매 연루 의혹을 받는 콜롬비아 정치인들이 자신의 행적에 대한 거짓 정보를 흘려 트럼프 대통령이 등을 돌리게 했다며 "그들이 미국과 콜롬비아 사이에서 벌어진 이번 위기의 책임자들"이라고 비판했다.

콜롬비아는 전통적으로 중남미 지역에서 미국과 가까운 국가였다. 그러나 지난 2022년 페트로 대통령이 취임하며 콜롬비아 사상 첫 좌파 정권이 출범하고, 지난해 트럼프 대통령이 백악관에 복귀하면서 양국 관계는 냉각됐다.

작년 9월 페트로 대통령이 유엔 총회 기간 뉴욕에서 친팔레스타인 시위에 참석해 미국을 규탄하는 연설을 하자 트럼프 행정부는 그의 비자를 취소했다. 또 페트로 대통령과 그의 가족, 측근을 마약 밀매를 이유로 제재 명단에 올렸다.





